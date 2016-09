PM fecha ‘bingo de luxo’ em Suzano

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Um bingo luxuoso com 50 máquinas caça-níqueis localizado em um prédio com salas comerciais e apartamentos na Rua Campos Sales, 846, na região central de Suzano, foi descoberto, na noite desta segunda-feira (12), pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Oito jogadores e o responsável pelo jogo de azar foram conduzidos à Delegacia Central. A Polícia apurou que o bingo estava funcionando há cerca de duas semanas.

Com instalações sofisticadas, a casa de jogo teve o apoio de comerciantes. O caso ainda está sendo investigado. Nas buscas, equipe da PM apreendeu anotações da contravenção penal e apurou que com as máquinas operando, o valor estimado por semana era de R$ 75 mil, considerando que a jogatina funcionava dia e noite. No local, R$ 1500,00 foram encontrados.





Equipamentos sofisticados, promessa de prêmios de até R$ 40 mil, mais a oferta de doces, salgados e bebidas, além de suposta segurança das salas formadas por portas de ferro e sistema de monitoramento com 12 câmeras atraíam os jogadores.

Os contraventores donos deste bingo tiveram prejuízo elevado. E eles poderão ser identificados e responsabilizados caso o comerciante Junying Cheng, de 49 anos, o denuncie à Polícia Civil, assim como outros envolvidos na contravenção que foram conduzidos à Delegacia Central de Suzano.

O delegado João Marcos Noman de Alencar, de plantão na Delegacia Central, determinou o registro da ocorrência como jogo de azar e determinou a elaboração de Termo Circunstanciado já encaminhado ontem à Justiça. Somente de madrugada, os participantes das apostas foram liberados. O dinheiro, materiais e anotações ficaram retidos na Delegacia. A Polícia Militar continua combatendo também a contravenção e denúncias podem ser feitas pelo 190, do Copom (Centro de Operações da PM) ou Disque-Denúncia 180. E não é necessário se identificar.