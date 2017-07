PM em Jundiapeba

Cartas

É com muito orgulho e satisfação que venho a este renomado jornal para relatar o grande trabalho que a Polícia Militar vem realizando no Distrito de Jundiapeba, com o trabalho e dedicação de seus componentes, homens profissionais que, de serviço ou de folga, ficam ligados em seu ofício, que é manter a ordem pública na sociedade.

Jundiapeba sente o efeito do trabalho da Polícia Militar, que é visto sentido e que dá a sensação de segurança aos moradores.

Toda a ultima quinta-feira de cada mês é realizada, em todos os bairros que têm o Conseg, uma reunião para tratar de assuntos relacionados à área de segurança, e dali saem as propostas e as reclamações da comunidade. E digo: a Polícia da 2ª Cia. da PM vem trabalhando e muito, tanto nas portas das escolas, com a ronda escolar, na abordagem de pessoas suspeitas e até fazendo partos, em seu serviço rotineiro.

Uma instituição que tem sua história ao longo do tempo e que mantém seu trabalho, que é ininterrupto, enfrentando também dificuldades, pois são todos pais e mães de família, que colocam suas vidas para combaterem os delinquentes e defender os inocentes.

Em dias de crises no Brasil, é notória a consistência e dedicação que estamos sentindo desses heróis.

Jundiapeba, sinta-se protegida, e colaborem com esses profissionais.

São muitas prisões efetuadas, e alguém precisa reconhecer o trabalho deles. Parabéns Polícia Militar. Jundiapeba agradece.

Expedito Ubiratan Tobias

expedito.tobias@hotmail.com