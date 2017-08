Plugado

TELEVISÃO O ator mogiano Beto Malvão é um dos destaques da novela “O Rico e Lázaro”, da Record TV, e ganha notoriedade na coluna de hoje

Previous

Next PAI 1 O Dia dos Pais do Placidina foi só diversão! Olha só o papai Tarso Santana de Campos com os filhotes Livia e Davi

PAI 2 O pai Ronney Oliveira participou de uma das atividades do Dia dos Pais do colégio Mello Dante, ao lado da filha Isabelle

PAI 3 Lucas Marcelino e as filhas Marcela e Maria Beatriz curtiram uma animada apresentação de mágica no colégio Millenium Construtivo durante evento que homenageou todos os papais

FESTA As queridas Suzana Sudo e Mariana Souza em badalado coquetel na Cidade

#drops

SERTANEJO O cantor Michel Teló é a grande atração do evento que comemorará os 8 anos do Grupo Focoh Comunicação. O show está marcado para o dia 30 de setembro.

ANIVERSÁRIO A querida Sueli Schwartzmann comemora hoje idade nova! Da coluna, o nosso sincero parabéns!

BRINQUEDOTEKA A nova atração do Mogi Shopping propõe uma exposição interativa de brinquedos clássicos dos anos 80. Só que não pense que esses brinquedos são iguaizinhos aos que a gente brincava quando criança: eles estão no tamanho gigante. A atração é gratuita e está na Praça de Eventos do centro de compras.

SUPER GAMES Além da Brinquedoteka, você ainda pode contar com a exposição Super Games, que tem como proposta resgatar e apresentar ao público os videogames clássicos que ainda permanecem na nossa memória, até os mais modernos, com o que há de mais avançado no mercado. A atração também é de graça.









Previous

Next TÊNIS 1 Patrícia Viana, campeã da categoria Feminino C do 1º Kosmos Open, e Márcia Ogawa, vice-campeã da mesma categoria, durante entrega dos troféus no Kosmos Clube

TÊNIS 2 Campeão e vice da categoria Principiantes: Rafael Fadigas e Cezar Cardoso

TÊNIS 3 João Wiesinger, campeão da Especial Masculino, e Asdrúbal Gobernate Neto, vice da categoria

TÊNIS 4 No clic da coluna, o campeão da Masculino A (acima de 35 anos) Daniel Hayashi e o vice-campeão Fábio Maximo