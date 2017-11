Plugado – O Rappa no Vacaloca Multshow

Plugado

Após 20 anos de estrada da banda O Rappa, chegou a hora da despedida! No próximo sábado, dia 11, a partir das 23 horas, o Vacaloca Multshow traz Falcão e cia. para a última apresentação em Mogi. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.vacalocamultshow.com.br ou nos pontos de vendas. Em tempo, o show da dupla Matheus e Kauan foi remarcado para o dia 24 de novembro. Caso você tenha comprado o ingresso com a data anterior, não será necessária troca

Next FOTOS A exposição "Eu Venci", que retrata mulheres da Região que lutaram contra o câncer, foi um sucesso! Com as fotos da mogiana May Rabello, a mostra faz parte do projeto Laços de Amizade, idealizado por Francesca Valenti / Foto: Gustavo Rabello

TALKS Dia desses, rolou a segunda edição do evento CA Talks - Falando Sobre Câncer, idealizado por Silvana Zugaib (no centro), no Mogi Shopping. O bate-papo, que teve o mastologista Adriano Baeta como convidado, falou sobre a humanização do paciente. A apresentação foi da jornalista Marilucy Cardoso, da TV Diário

BDAY Nada mais contagiante que comemorar idade nova entre a família e amigos queridos. Foi o que fez a amiga Debora Lapique em encontro pra lá de especial no novo espaço do Deck Concept, na Vila Lavínia

NIVER Os cumprimentos da coluna vai para a mogjana Graziella Molska, que atualmente mora em Toronto no Canadá, e hoje comemora os seus bem-vindos 34 anos

MEDICINA A mogiana Rafaela de Moraes Souza está em um momento muito especial da sua vida. Formada em Medicina pela Unifesp no ano passado, a médica está se preparando para fazer residência em Cirurgia Geral na Espanha, onde estudou durante um ano no projeto Ciências Sem Fronteiras. Lá, conheceu o namorado, Jesús Alvarez, do qual divide essa foto. Atualmente, Rafaela trabalha em uma clínica em São Caetano – Intermédica Notre Dame – e no Shopping Paulista, e é um dos maiores orgulhos dos pais João e Lana Souza

Next HALLOWEEN Alunos, professores e colaboradores da ETM entraram no clima do Halloween e curtiram uma animada balada no Thekilla. Foi o caso de Guilherme Rodrigues e Leticia Melo que não arredaram o pé da pista de dança / Foto: X-Flash

FESTA O casal João Vitor Lourenço e Agatha Rodrigues na festa de Halloween da ETM em parceria com o Thekilla / Foto: X-Flash

BALADA Também no Halloween da ETM, Nubia de Paula / Foto: X-Flash

NIGHT Julia Franco entrou no clima da festa de Dia das Bruxas da ETM no Thekilla / Foto: X-Flash