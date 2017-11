Plugado – O Dia “D” de Regine e Clovis

Plugado

Os mogianos Clovis Lu Junior e Regine Bernardino oficializaram a união com uma emocionante cerimônia religiosa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Mogi das Cruzes, com a benção do querido Pe. Dorival Aparecido de Moraes. Em seguida, o casal e os pais deles recepcionaram os convidados em uma festa pra lá de animada no Espaço La Vince, onde os convidados puderam testemunhar a felicidade dos dois

Next FESTA Brenda Moraes curtiu a Noite do Halloween da ETM / DIVULGAÇÃO - X-FLASH

CULTURA A edição 2017 da Mostra Cultural do Millenium Construtivo teve como tema "O rio que abraça" e a participação de professores e alunos do colégio. É o caso do mestre Kaio Machado com as estudantes Maria Laura Costa , Laura Moraes , Amanda Condi

NIGHT Os jovens empresários Douglas Ishikawa, Bruno Ishikawa, Rafa Osti, Fernando Basqueroto e Thiago Miura na inauguração de nova balada da Cidade / DIVULGAÇÃO - X-FLASH

SHOW Maricy Guimarães e Bianca Castilho, mãe e filha, se acabaram no show da Anitta, no Vacaloca Multshow

LIVRO Este colunista entrevistando o jornalista Luiz Bacci para o canal Poltrona Cítrica (YouTube) durante lançamento do livro “Biografia da Televisão Brasileira” dos críticos de TV José Armando Vannucci e Flavio Ricco, em São Paulo / DIVULGAÇÃO – JUAN CARLOS RIBEIRO

Next ANIVERSÁRIO No último dia 28, o Instituto Dona Placidina recebeu os seus alunos e familiares para participarem das festividades em comemoração aos 86 anos do colégio. No clic, as alunas Stella de Paula Clemente, Larissa Souza, Heloisa Arias e Larissa Sant’Ana brincando de Caça ao Tesouro

MÚSICA Raissa Stefany Braga, Maria Clara dos Santos e Catharina Sanches, do Ensino Fundamental II do Placidina, se apresentando no Show de Talentos

EXPERIMENTO Também no Placidina, Antônio Camilo Ferreira, Lívia Ferreira, Ana Carolina Leite, Afrânio Rodrigues, Sara de Freitas, Leonardo Augusto Fonseca no "Desafio da ponte de macarrão"

ENEM Hoje, acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir do meio-dia (com o fechamento dos portões às 13 horas). Matemática e Ciências da Natureza serão as matérias aplicadas na prova que terá a duração máxima de 4 horas e 30 minutos, das 13h30 às 18h30. A coluna deseja boa sorte aos candidatos!

FLASHBACK Na terça-feira, véspera de feriado, rolará a Noite da Black Knight, para os saudosos que curtiram a danceteria nos anos 90 e 2000. A balada será no Arena Mix em Mogi.

CASAMENTO Tá pensando em casar e não sabe por onde começar? A coluna tem a dica: no próximo dia 17 acontece o evento “Celebrare – Vivendo o seu sonho”, no qual o casal poderá vivenciar uma festa de casamento completa e de quebra, conhecer todas as empresas fornecedoras. O evento começa às 20 horas e rolará no Espaço Dutra Eventos no Mogilar.

EMPODERAMENTO No próximo dia 18, Juliana Da Matta receberá as suas convidadas para mais um evento do projeto Entre Elas. O encontro, que contará com várias atrações como palestras e distribuição de brindes, será a partir das 14 horas no Espaço Alegratto Eventos. Os convites podem ser adquiridos na Av. Capitão Manoel Rudge, 1100, na Vila Oliveira, em Mogi. Informações no site www.entreelasoficial.com.br.









FOOD TRUCK De 17 a 19 de novembro, do meio-dia às 22 horas, o Mogi Shopping promoverá o Festival Sabores do Mundo, com a presença de “food-trucks” com pratos de várias partes do mundo. A ação tem entrada gratuita e será montada no Estacionamento do Boulevard no centro de compras (próximo a entrada do Cinemark).