Plugado – Lançamento

LANÇAMENTO O destaque da coluna de hoje vai para Karina Faria com um dos looks da coleção Verão 2018 da grife Vitor Zerbinatto, em desfile realizado na última terça-feira, com a produção da produtora de moda Dani Manna, em Mogi / FOTO: DIVULGAÇÃO – X-FLASH

PAIS Marcos Pudo é só chamego com os filhotes Raul e Isadora

PAPAI Sidney Camacho ladeado pelas suas três filhas Raphaela, Gabriela e Daniela Camacho

PAI Chico Ivanhes recebendo o carinho dos filhos Rafael e Natalia

EVENTO Um evento interativo no Clube de Campo antecipou a comemorações do Dia dos Pais. Na oportunidade, foram realizadas diversas atividades esportivas e brincadeiras entre pais e filhos, nas quadras e no campo de futebol society do clube. No clic do fotógrafo Jorge Moraes, Rafael Issa, Rafinha e Marina Issa / FOTO: DIVULGAÇÃO – JORGE MORAES

PARCERIA Também no Clube de Campo, Leandro Miguel e Nuno Miguel / FOTO: DIVULGAÇÃO – JORGE MORAES









CELEBRAÇÃO Na última sexta, o grupo empresarial Lessence Fragrances e Lapiendrius Flavours comemorou 30 anos de história com uma badalada festa em São Paulo. Os cumprimentos da coluna para Carlos Lapique Martinez e Débora Andrade Lapique, Fernando José Lapique Martinez, Sandra Andrade Lapique e Mario Andrade. Parabéns!

QUERMESSE A tradicional Festa da Nossa Senhora do Socorro, que tem como festeiros em 2017 o casal Iduigues Martins e Maria José Martins e os capitães de mastro Benedito Ribeiro e Neide Ribeiro, está marcada entre os dias 1 e 12 de setembro. Entre as atrações estão a quermesse e o afogado, que será servido no Largo do Socorro em Mogi.

MODA A bela e estilosa Gabriela Fernandes, da revista Styling Tip, com o estilista Vitor Zerbinatto





NIVER A amiga Fernanda Silva faz aniversário amanhã e nós da coluna nos antecipamos desejando tudo de melhor pra ela. Parabéns, Fer!