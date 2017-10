Plugado

FESTCÃO A Praça Assunção Ramirez Eroles, no bairro Nova Mogilar, foi mais uma vez o cenário do Festcão, realizado pela TV Diário! A 13ª edição do evento que reúne centenas de pessoas com os seus pets, contou com várias atrações, como o tradicional Cãocurso. No clic de Marcelo de Lima Franco, Angela Ide com seu husky siberiano Firefox tirando onda fantasiado de Goku, do “anime” Dragon Ball / FOTO: DIVULGAÇÃO – MARCELO DE LIMA FRANCO

EVENTO Parte da equipe envolvida na organização do Festcão: Rafa Agripino (Tio Pepino), Gustavo Pinho, Gabriela Jimenes, Anderson Barros e Manoel Rodrigues

Next ILUSTRAÇÃO O colégio Millenium Construtivo recebeu o livro "O Futuro do Horácio", do ilustrador Weberson Santiago, e teve o filho dele, Enrique Santiago, como o "garoto-propaganda" da obra

COQUETEL Stephanie Stein e Juliana Da Matta no lançamento da coleção de óculos "Be You" / FOTO - DIVULGAÇÃO ÁRION ALEIXO

PESQUISA Os alunos do 7º ano do colégio Ienec tiveram uma aula prática sobre Briófitas e Pteridófitas e coletaram o material, analisaram a presença de esporos e dos vasos condutores de seiva. Na foto, as alunas Ana Livia Muffo, Marina de Abreu, Ana Luiza de Melo e Letícia Fernandes. A orientação foi da professora Bianca Moro

Next ENCONTRO O estudante - e fã da Anitta - Gabriel Pereira, de 17 anos, entrou no camarim da cantora com a coluna Plugado. A dona dos hits "Paradinha" e "Show das Poderosas" agitou mais uma edição do Sunset, no Vacaloca Multshow, domingo passado

MULTSHOW Ana Benitez, Gill Coutinho, Aline Waiser, Luana Rosa, Paula Dilger, Mariana Piccolomini e Flavia Lemes no show da Anitta no Vacaloca Multshow

SHOW Maria Fernanda Nogueira e Elder Berger na pista do Vacaloca durante o show da Anitta

PARADINHA Os irmãos Rafael e Natalia Ivanhes curtiram a apresentação da cantora Anitta no Vacaloca Multshow

#drops

O RAPPA O Vacaloca Multshow traz O Rappa no próximo dia 11, às 23 horas, para a sua última apresentação. A banda comandada por Falcão fará uma pausa na carreira e terá Mogi das Cruzes como cenário da sua despedida.

TATTOO Acontece no próximo dia 12, no Playground Mogi, a festa Pré Role da Mogi Expo Tattoo. O evento que tem a realização da BullDog Tattoo Shop, reunirá os expositores da convenção, com a participação do grupo Nível Acima (Cascão, Acme, Dj Kriador e Dj Fill) fazendo um showzaço e comandando o som o dia todo.









NIVER Hoje, a querida Debora Lapique reunirá a família e os amigos para a comemoração do seu aniversário. O encontro tem o tema Festa do Rosa e Branco e será no espaço da Deck Concept.

LIVRO Os colunistas Flavio Ricco e José Armando Vannucci lançarão no próximo dia 7 o livro “Biografia da Televisão Brasileira” (Matrix Editora), na Livraria Cultura Iguatemi em São Paulo. Foram quatro anos de trabalho para reunir histórias e pesquisas sobre a nossa TV.