Plugado

ENSAIO A gatinha Beatriz Spada está entre os 12 finalistas do concurso Carinha Kids. Ela foi escolhida entre mais de 1.500 inscritos. Os pais Douglas e Josy Spada só babam na filhota

Next FITNESS Se tem um casal que está em total sintonia com a saúde e o bem-estar é o Bruno Cid Knippel e a Brenda Raveli. Eles deixam a preguiça de lado e estão sempre focados em uma alimentação saudável e no treino pesado na academia / Foto: Filipe Almeida

JUNINA As caipirinhas Raíssa Schweiger, Giovanna Walfredo e Marcelle Rocha na festa junina animada do Placidina / Foto: Arquivo Pessoal

DIGITAL Dani Manna está no comando do Squadra Digital, que nada mais é um grupo de influenciadores digitais, como blogueiras, apresentadores e jornalistas da Região. Além dessa nova função, a produtora de moda vem em breve com uma super novidade envolvendo o seu site, o Balaio de Estilo. Aguardem! / Foto: X-Flash

QUADRILHA Rafael Froes, Arthur Gonçalves, Guilherme Pontes, Guilherme Yud na festa junina do Mello Dante / Foto: Filipe Almeida

PROFESSORAS Também no Mello Dante, Amanda Bergon, Joseane Brito, Claudia Alves, Rosângela Gomes e Tatiane Amorim / Foto: Filipe Almeida

FESTA Izzadora Messias e Valentyne Kirchmair no maior estilo “cowgirl” no arraial do Mello Dante / Foto: Filipe Almeida

OBRA Renato Cocenza, da TV Diário, prestigiou o ex-prefeito Marco Bertaiolli no lançamento do seu livro “Cidade do Saber” na biblioteca da UMC

#drops









DOADORES A campanha do Projeto+Vida, que cadastra doadores de Medula Óssea, rolará no próximo dia 15, das 10 às 14 horas, na Escola de Governo e Gestão, ao lado do Cemforpe. Esse ano, o evento tem como madrinhas as jornalistas Tatiane Santos e Priscila Tovic, da TV Diário.

SOLIDARIEDADE Quem não quiser ou não puder se cadastrar, pode participar doando 1 quilo de leite em pó que será destinado para a Casa Apoio da Ameo, que recebe pacientes de todo o Brasil.

CADASTRO Para se cadastrar a pessoa quem que ter de 18 a 55 anos, estar com boa saúde e levar documentos com foto. Qualquer dúvida é só acessar o site www.projetomaisvida.com.