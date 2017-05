Plugado – 7 de maio de 2017

Plugado

FISIOCULTURISMO Quem visitou o Arnold Classic South America, maior evento multiesportivo do mundo, em São Paulo, pode ter encontrado em um dos dias a mogiana Claudia Manzini (@clau.manzin) participando do campeonato de fisioculturismo. Depois de conquistar o 3º lugar no sulamericano, no ano passado, no Equador, a jovem de 32 anos teve uma das preparações mais difíceis para participar do “Arnold”. Foram três meses de dedicação, com uma dieta restrita, treinos intensos, e com as orientações do seu treinador Adam Abbas. Toda essa dedicação fez com que ela alcançasse a 4ª colocação entre nove competidoras no “Arnold”. “Estar no palco com atletas de altíssimo nível foi uma honra. Estou muito satisfeita com os meus resultados, afinal, a maioria das participantes tinha mais tempo de competição”, enfatizou Claudia. Desde a adolescência, ela frequentava academias e praticava vários esportes. Porém, a sua maior luta sempre foi manter uma alimentação mais saudável. Motivada por uma amiga que amava treinar, e um ex-namorado que era personal trainer, Claudia resolveu mudar radicalmente os seus hábitos alimentares. Em 2014, começou a frequentar campeonatos de fisioculturismo, por ter amigos que competiam, e acabou se identificando. Foi aí que a designer de interiores e atualmente estudante de Educação Física resolveu se desafiar e entrou para uma equipe que a direcionou para a categoria da qual compete hoje, a “bodyfitness”. Consequentemente, depois de conquistar inúmeros prêmios, inclusive internacionais, começaram a aparecer as parcerias e os patrocinadores. O próximo passo da fisioculturista é a participação no campeonato estadual que será realizado em julho, e ainda, irá competir em Las Vegas, no Mr. Olympia Amador, no mês de setembro. Estamos na torcida!

#drops

NOIVAS Dia 21 acontecerá a 7ª edição do Workshop Noiva em Destaque no salão social do Clube de Campo de Mogi. No evento estarão reunidas empresas fornecedoras para a realização de casamentos. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

NIVER Hoje, os cumprimentos da coluna vão para as aniversariantes Jacy Alessandra Barreto e Suellen Sartorato. Desejo muitas felicidades pra essas queridas!

MÃES O dia das Mães acontece no domingo que vem, dia 14, porém, muitos colégios da Cidade antecipam a comemoração. As mamães dos aluninhos do Ienec, por exemplo, poderão conferir as apresentações dos pequenos em dias específicos durante a semana. Já no sábado, dia 13, os colégios Millenium Construtivo e Brasilis realizam as suas respectivas festas em homenagem a elas.



JUBILEU No Instituto Dona Placidina, Lenita Kleine, Irmã Elena Ramos Bomfim e Raulindo Paiva Junior, compareceram ao evento que homenageou as Irmãs Ursulinas da Sagrada Família pelo Jubileu de Ouro em Missão no Brasil

COMEMORAÇÃO Também no Placidina, as coordenadoras Maria do Carmo Nascimento, Vera Lúcia Pereira, Neusa Goto, Maria das Dores da Silva e Doralice Aparecida Castilho

REFERÊNCIAS A coluna conseguiu reunir três personalidades mogianas do mundo da “tattoo” em um só clic: Sérgio Junior, Marcelo Scream e Edson Canela

POESIA Ana Luiza Fernandes e Vitoria Hiriart na Noite Poética do Brasilis, que esse ano homenageou Ferreira Gullar

AULA SHOW Lysia Henriques, Aline Furtado e Julia Felicetti em encontro no Mogi Shopping, que teve a “chef” e apresentadora Carla Pernambuco como principal atração

ESCULTURA Em uma das aulas de Artes da professora Sheila Andrade no Millenium Construtivo, Lucas Gabriel Silva e Lucas Benatti estudaram a biografia e as obras do artista Pablo Picasso. Em seguida, os alunos confeccionaram uma escultura com sucata. Modelo de criatividade!