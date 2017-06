Plugado

SHOW A dupla Marcos e Bueno atraiu muita gente para a a apresentação na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo na última quarta-feira. A coluna esteve por lá, e fez alguns clics de quem prestigiou a tradicional festa, que se encerra hoje

AFOGADO Katia Cimino foi uma das voluntárias na barraca do afogado do Divino

COZINHA Parece que o voluntário André França está bem animado durante o preparo do delicioso afogado na Festa do Divino

VOLUNTARIADO Juracy Fernandes de Almeida ajudou a servir as bebidas na barraca do afogado

AMIGAS Mara Bertaiolli e Simone Garcia foram flagradas na barraca da Galinhada durante a quermesse da Festa do Divino

NO AR A coluna visitou o estande do Grupo Diário na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo, e clicou Gabriela Jimenez e Nicolas Puglisi

SUBIMPÉRIO Direto do Subimpério do Instituto Dona Placidina, os alunos Rodrigo Artur Silva, Maria Luiza Silva, Miguel Henrique Monteiro, Maria Eduarda Filipine e João Henrique Gomes

ANTES E DEPOIS O pessoal do Colégio Estrutural montou uma recomposição de uma foto feita em 2008. Nela, os alunos Luiz Carlos Cajé e Guilherme Tomaz dividem a foto com o professor Renato Faria. Ao lado, o clic deles quase dez anos depois. Segundo Renato “eles estão prontos para o mundo, missão quase cumprida”, falou emocionado









#drops

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 No próximo dia 13, os colaboradores da Amdem (Associação Mogicruzense para defesa da criança e do adolescente), receberá treinamento de capacitação, voltado para aspectos ambientais. O evento acontecerá junto a exuberante natureza de Mogi, no Parque Municipal, uma das reservas ambientais mais importantes do Estado.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 O foco é orientar os profissionais a desenvolver ferramentas para aplicação da EDA na Amdem e também fazer com que os educandos multipliquem as boas práticas em seus lares e comunidade. O projeto é pioneiro e poderá beneficiar crianças, jovens e adultos. Informações no telefone: 94106-7526 (Jorge Luiz).

ANIVERSÁRIO Os parabéns da coluna de hoje vão para os aniversariantes Alexandre Barreira e Glaucia Rissoni. Ela, realizará logo mais um gostoso encontro entre familiares e amigos no Haras Marcon, em Biritiba Mirim, para comemorar os seus 50 anos bem vividos.