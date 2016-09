Plugado – 4 de setembro de 2016

Comentários (0) Plugado Like

BAILE

Quem adentrou no Salão Social Wilson Cury durante o Baile do 59º Aniversário do Clube de Campo, foi recepcionado por lindas meninas escolhidas a dedo pela organização da festa. Entre elas estava a bela Marianne Miyashita (Instagram: @miyashitamary) vestindo Vitor Zerbinato. Estudante de Engenharia de Produção, a suzanense trabalha na empresa de essências Lessense, em Itaquaquecetuba. Na carreira como modelo, conquistou o título de Miss Akimatsuri no ano passado. Educada e sempre com um sorriso no rosto, Marianne começou a “modelar” aos 14 anos, mas atualmente, não prioriza essa carreira. Ela quer focar cada vez mais nos estudos na área da Engenharia





FLAGRA

Dani Manna e Eduardo Romano, ambos do site Balaio de Estilo, em evento musical no ComVem Patteo Mogilar

CAMPANHA

Um dos trabalhos mais bonitos e alegres que eu já vi! A Cia Clown Fusão, que tem a Stephany Chistys Lucherini como integrante, foi uma das sensações do McDia Feliz, realizado no domingo passado. O evento, que tem a parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, foi um sucesso

EXPO

Maria Paula Almeida realiza no dia 21 de setembro o coquetel de abertura de mais uma Expo Viver Bem no Hiper D’avó em Mogi. A feira de negócios que reunirá empresas de vários setores da Região, seguirá até o dia 24, sendo que no dia 22 haverá uma rodada de negócios.

JANTAR





Recebi o convite para o Jantar Beneficente do Instituto Pró+Vida São Sebastião, que visa gerar captação de recursos para a manutenção da instituição. Será no dia 27 de outubro, às 20 horas, na Casa da Árvore em Mogi. Informações no telefone: 4726-7736.

YOUTUBE

Se você gosta de relembrar programas de televisão, personagens que fizeram sucesso no passado, ou ainda, conhecer um pouco mais sobre a história da TV brasileira, é só acessar o meu canal do YouTube: Poltrona Cítrica. Lá, falo algumas curiosidades, de forma bem humorada, sobre o mundo da televisão. O endereço é youtube.com/poltronacitrica.

SKATE

Plugado marcou presença durante o Campeonato de Skate realizado recentemente na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco em Mogi. Comandado por Elisangela Gaza, o evento reuniu dezenas de amantes do esporte de todas as idades. Gaza contou com a colaboração de alguns parceiros como Wesley Silva, Giovani Duran, Gabriel Martins, Rafael Ribeiro e William Watanabe para a realização da iniciativa. Segundo ela, a ideia da ação é levar a difusão do skate principalmente para crianças e adolescentes e incentivar a prática do esporte

RECREIO

Nicoly Costa, Lívia Camargo, Mariana Vieira, Letícia Lopes, Graziele Oliveira e Vitória Leopoldo, do colégio Estrutural em Brás Cubas, posaram para a coluna

CLUBE

O Baile de Aniversário do Clube de Campo teve a surpreendente presença do ator Nelson Freitas nas dependências do Salão Social Wilson Cury. Ele dançou na pista, cantou com a banda, e ainda, atendeu a muitos fãs e amigos conterrâneos. Ele divide esse clic, do fotógrafo Árion Aleixo, com o presidente do CCMC, Kikko Mello