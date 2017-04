Plugado – 30 de abril de 2017

JUBILEU Na última quinta-feira, as Irmãs Ursulinas da Sagrada Família foram homenageadas pelos alunos do Instituto Dona Placidina através de apresentações artísticas, em comemoração ao Jubileu de Ouro em Missão no Brasil. No clic, Irmã Maria Manuela Felix, Irmã Elena Bomfim, Irmã Carmela Distefano, Irmã Rosana dos Santos e Irmã Érica Simone Cordeiro