Plugado – 28/5/2017

Plugado

GLOBAL Há alguns dias, o modelo mogiano Pedro Gicca, 29 anos, viajou para a Tailândia para se preparar e competir no Mister Global 2017, representando o Brasil. E adivinha só? Pedro levou a melhor entre 31 candidatos de várias partes do mundo. Ele ganhou, no mínimo, 10 mil dólares (cerca de 32,6 mil reais) em contratos fechados pela organização internacional durante o seu ano de reinado, e ainda, passa a ser o embaixador da causa ambiental em todo o mundo

Previous

Next MODA Com o clic do fotógrafo Márcio Ribeiro, Dani Manna sobe na passarela no encerramento do desfile do “Vila Oliveira Fashion Day”, realizado na última quarta-feira. O evento reuniu cerca de sessenta produções de nove lojas da redondeza e contou com a presença de formadores de opinião, personalidades e blogueiras da Cidade. Parabéns a todos os envolvidos! Já queremos a segunda edição / Foto: Dani Haru

TÊNIS Há uma semana, rolou a animada Copa Mogi de Beach Tennis da qual teve a participação de dezenas de tenistas da Cidade. Entre eles, estão Monica Costenaro, Carina Medeiros, Graziela Giorgi e Juliana Ribeiro, da categoria Feminino B, no pódio montado no Tênis Clube de Mogi das Cruzes

TÊNIS 2 Enio Bozzano, Haroldo Vieira, Jublai Fattori e Marcel Scótolo da categoria Masculino B

TÊNIS 3 Roberta Argentino e Juliana Martins da categoria Feminino A

TÊNIS 4 Rodrigo Grilli, Delta Vilaescusa, José Carlos Correa e André Nascimento da Masculino PRO

TÊNIS 5 Raquel Iotte e Renata Pelegrine da Feminino A

HIPHOP Formado pelos MC’s mogianos Jean Bueno e Renan Cardoso, o Gang SP tá fazendo a cabeça de quem curte o hip-hop. Eles dividem o clic feito por Thomas Michael com a modelo Jessica Schrindler durante as gravações do clipe “Afinidade Mútua”, gravado em Mogi e no Centro de São Paulo. O hit conta com mais de 14 mil acessos no Youtube. Atualmente, a dupla tem trabalhado com a produção de mais dois videoclipes e com shows em Mogi, na Capital e em Bertioga

#drops

ZUMBA Dia 4, a partir das 9 horas, rolará a segunda edição do Zumba DS Colors (subida ao Pico do Urubu). Serão dois grupos, um de caminhada e o outro de corrida, com o professor Douglas Lima. Chegando ao destino, acontecerá uma divertida aula de Zumba com Dani Sorriso e Ana Paula Prado. Além disso, o evento contará com uma incrível aula de Power Ioga com o professor Gustavo Acauan. Mais informações no 3374-3313.

MISS Todas as mulheres do Alto Tietê, entre 18 e 29 anos, podem se inscrever do tradicional Miss Cerejeira. A final do concurso rolará no dia 15 de julho dentro da 32ª Festa da Cerejeira no Bunkyo de Suzano, com entrada gratuita. Mais informações sobre como participar no telefone 97551-3500 (Jonathan).