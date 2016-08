Plugado – 28 de agosto de 2016

Comentários (0) Plugado Like

MELISSEIRAS

A talentosa empresária Aline Tranzação está a todo vapor com as novidades do “e-commerce” da rede de lojas Tranzação. Dia desses, ela reuniu cinco blogueiras (Priscila Oliveira, Fernanda Medeiros, Nanda Barros e Flavia e Poliana Toledo) para a gravação de um bate-papo descontraído sobre a paixão pelos sapatos da marca Melissa. Aline ficou super a vontade como intermediadora da conversa, e surpreendeu! Recentemente, ao lado do noivo Leornardo Santos, ela aceitou o desafio de administrar o site de vendas de roupas, calçados e acessórios. Em breve, o vídeo com essa animada conversa estará disponível no site da Tranzação. Siga a Aline no Instagram: @litranzacao





NOTA 10

Lívia Imperato Figueiredo ficou em 2º lugar entre os alunos do Mello Dante que tiraram as melhores notas do 8º ano do segundo bimestre e em 1º lugar na classificação geral (nacional) do simulado do 2º bimestre do sistema de ensino Universitário na categoria 8º ano

MOSTRA

A Olimpíada já acabou mas a exposição “Heróis Olímpicos – Mogi Vale Ouro”, do Spock Burger, segue ainda essa semana. Gustavo Nogueira e Paulo Oliveira homenageiam ex-atletas da Cidade como Ruy Aquino de Oliveira (ex-nadador – Munique 1972) e o atual técnico do Mogi Basquete, Jorge Guerra, o Guerrinha (ex-jogador de basquete – Seul 1988 e Barcelona 1992). Vale a pena conferir!

MOGI

Os elencos da Orquestra Sinfônica Municipal, do Canarinhos do Itapeti e do Coral de Mil Vozes estão na expectativa para a apresentação que farão com a dupla Vitor e Léo no próximo sábado, dia 3, durante as comemorações dos 456 anos da Cidade, na Expo Mogi, no Mogilar.

PROGRAMAÇÃO

Dia 1º haverá o tradicional desfile cívico no período da manhã e às 21 horas, o show fica por conta de Cezar Menotti e Fabiano. No dia seguinte quem sobe no palco é a banda Nx Zero. As comemorações se encerram no dia 4 com a apresentação de Moacyr Franco. Além desses artistas, músicos da Região também se apresentarão durante a Expo.





FENEC

O Ienec marcou para o dia 10, a partir das 9 horas, a próxima edição da Fenec, a feira do conhecimento do colégio. Esse ano o tema será “Mude o Mundo”.

TEATRO

Estão agendadas entre 10 e 24 de setembro as apresentações do 3º Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes (Festemc) no Teatro Vasques. A entrada é franca.

SKATE 1

Segue até o dia 7 a Pista de Hoverboard, o skate elétrico, na Praça de Eventos do Suzano Shopping. Aqui no Brasil, o brinquedo tem conquistado cada vez mais adeptos e foi considerado uma das melhores invenções de 2015 pela revista norte-americana Time. Além de ser diversão garantida, a brincadeira estimula a coordenação motora e equilíbrio do participante. Informações: 3636-7000.

SKATE 2

Hoje, das 9 às 16 horas, rola o Campeonato de Skate na Escola Galdino Pinheiro Franco, em Brás Cubas. A inscrição pode ser feita durante o evento com 1 quilo de alimento não perecível. Informações: 99192-9451.

MÚSICA

O colégio Maac, localizado na Vila Oliveira, participou do 2º Festival de Música Estudantil de Mogi das Cruzes (FEEM) no Teatro Vasques. No clic, o professor Dani Dias com Bernardo Maldonado de Paula

TUTORIA

Olha só que legal! A Thelós Aprendizagem e Terapia, na Vila Oliveira, tem um trabalho de tutoria escolar, que nada mais é o acompanhamento de um profissional da Educação na realização de trabalhos escolares e estudo para provas. Alessandra Lautenschläger é uma dessas tutoras, que no clic da coluna orienta alguns alunos do Colégio São Marcos na tarefa escolar. Ei-los: Lethícia Peggion, Virgínia Lautenschläger, João Pedro Gabas e Tainá Sant’Ana

COACHING

Sob coordenação do professor Douglas de Matteu, o Grupo de Ensino e Pesquisa em Liderança e Coaching (Geplico), ligado à Fatec de Mogi das Cruzes, realizou o encontro “Desafios e Estratégias para Líderes e Coachs de Alta Performance” e teve a participação de Fernando Mucoucah, Lysia Henriques e Wilson Nascimento no Cemforpe

SELFIE

Flagrei os bastidores dessa “selfie” feita por Andrezza Aguiar, Regiane Barros, Fernanda e Beatriz Duran, durante encontro do colégio Raízes