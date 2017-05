Plugado – 21/5/2017

Plugado

CLIC As estilosas Maria Luiza Alabarce e Ana Laura Maia, do canal do Youtube e do perfil do Instagram “Pink Pop Oficial” (@pinkpopoficial) foram flagradas pelas lentes da Plugado

HOMENAGEM Essa é uma das fotos do fotógrafo Lailson Santos que poderá ser conferida na exposição "A Honra de Ser Mãe" até o dia 24 no hall da Prefeitura de Mogi. No clic, Humberto e Roberta homenageiam a mãe Célia Argentino. A organização do evento tem o aval de Rose Odashima / Foto: Lailson Santos

EUROPA O casal Suellen Sartorato e Anderson Manzoni foram comemorar o aniversário dela em uma inesquecível viagem em Portugal

COQUETEL Maria Celeste Ferreira, Patrícia Costa, Thais Soares e Marli Melo marcaram presença em evento no Placidina

COACHING Dia desses, a empresária e “coach” Damaris Moura deu uma palestra para um grupo de pessoas sobre como alcançar os seus sonhos através do autoconhecimento, entre outras ferramentas. Ela posou para a coluna ao lado do marido Rodrigo Sarago

FESTA A tradicional festa de Santo Antônio está chegando. A partir do dia 31, o público poderá participar da trezena preparatória. No dia 13 de junho, dia do Santo, acontecerão nove missas nas quais em todas terão a benção do pão e bolo. Todos os dias, após a missa, rolará a quermesse na rua Pedro Machado, no Mogi Moderno. Na foto, os capitães de mastro Rogério e Leila Lopes, o padre João Bastistes Ramos Motta e os festeiros Darci e Maria de Faria

BALADA Clic dos queridos Felix e Amanda Romanos, Labelle Beauty, Erika Ashiuchi e Jonathan Vilela, direto da Festa do Preto e Branco, que comemorou 3 anos da Página Vip, do jornal Oi Diário em Suzano / Foto: Luiz Moretti

MÃE A comemoração do Dia das Mães no Colégio Estrutural fez as mamães suarem a camiseta. Por meio de um circuito, mães e filhos participaram de várias atividades de interação. Na foto, a mamãe Janda Rocha Lima com os filhos Maria Clara, do 5° ano, e Gustavo, do Pré II.

NOIVAS Hoje, das 13 às 19 horas, rolará o Workshop Noiva em Destaque no Salão Social do Clube de Campo. O evento reunirá dezenas de fornecedores que realizam casamentos. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

FASHION A equipe do site Balaio de Estilo, que tem Dani Manna no comando, está organizando um mega evento de moda no próximo dia 24, a partir das 20 horas, na Av. Capitão Manoel Rudge. É o “Vila Oliveira Fashion”, que contará com mais de 60 produções de 10 lojas da redondeza.

NIVER Os cumprimentos da coluna de hoje vão para os aniversariantes do dia: Bruno Rezende, Joyce Santarelli e Lucas Meloni. Parabéns!!!

SOLIDARIEDADE Empresas que desejam ajudar a APAE de Mogi das Cruzes, com doação de parte do Imposto de Renda, têm até o fim de junho para concretizar esse desejo. Este é o prazo final dado pela Receita Federal. Informações no 4728- 4999.