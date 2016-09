Plugado – 18 de setembro de 2016

Comentários (0) Plugado Like

TALENTO

O destaque da coluna de hoje vai para o publicitário e fotógrafo Luis Paulo Trevisan. Formado em Design Gráfico pela Belas Artes, e pós graduado em Gestão Empresarial e Foco em Estratégia de Marketing pela Anhembi Morumbi, o mogiano de 28 anos tem uma agência de publicidade, a Boom Box, há mais de quatro anos e atende várias empresas da Região. Há pelo menos cinco anos, namora a educadora física e dançarina Dani Sorriso. Nesse clic feito no calçadão da Dr. Paulo Frontin, no Centro de Mogi, ele veste esse look da loja Elegância Moda Masculina, localizada na mesma rua





FEIRA

Iniciativas para um mundo melhor foram os focos da edição de 2016 da Fenec, feira do colégio Ienec que foi um verdadeiro sucesso. As alunas Rebecca Ferreira, Luiza Cazarine. Danielle Decaro, Marianna Cantreva e Caroline Mesquita levaram um pouco dessa ideia para os visitantes do evento

RECREAÇÃO

Durante o McDia Feliz, Alberto Shimahara e o pequeno Guilherme participaram das atividades recreativas e não escaparam do clic da coluna

#drops

YOUTUBE

O canal “Dama e Rei”, dos namorados Natalia Blandy e Filipe Rodrigues, tem feito a cabeça dos seus seguidores. O casal conta várias situações comuns em um namoro, com direito a desafios e comentários divertíssimos. Com mais de seis mil inscritos, o canal é um sucesso!

AKIMATSURI

O Bunkyo de Mogi das Cruzes convidando para o coquetel de lançamento do 32º Akimatsuri no dia 26, às 20 horas. A Festa de Outono será realizada nos dias 1, 2, 8 e 9 de abril de 2017.





JANTAR

O tradicional Instituto Dona Placidina comemorará 85 anos com um jantar no dia 11 de outubro no Salão Social do Clube de Campo. Informações: 4799-5666.

TEATRO

A atriz mogiana Tamara Pinheiro encarnou a Nossa Senhora da Divina Providência durante apresentação da peça ‘O Menino Gigante’, do Teatro da Neura, no Espaço N em Suzano. o espetáculo teve a direção de Antônio Nicodemo e Lígia Berber e promete nova temporada em breve

BELEZA

Dani Cruz foi clicada com o cantor Luan Santana, no estande da Vult Cosmética durante a Beauty Fair na Capital

FAMÍLIA

Elaine Pinheiro e Pasqual Bonzanini Neto, com o pequeno Lorenzo, foram clicados nas dependências do Madero Container no Mogi Shopping