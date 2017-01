Plugado – 15 de janeiro de 2017

Plugado

CAMPANHA A tag #VaiChico tem sido cada vez mais compartilhada nas redes sociais. Tudo para divulgar a campanha que irá ajudar o pequeno Chico (de óculos) a fazer uma cirurgia de alongamento do intestino na Inglaterra. O pequeno, de apenas 4 anos, foi diagnosticado, no ultrassom morfológico do primeiro trimestre da gestação, com gastrosquise (alças intestinais para fora do abdômen). E para arrecadar o valor desse procedimento cirúrgico, que custa 400 mil reais, os pais Jessica Marzola e Bruno Benitez Ferreira criaram a campanha da qual várias pessoas espalhadas pelo Brasil já colaboraram através do site www.vaichico.com.br. Ontem, a família divulgou no Facebook que conseguiram bater a meta graças a essa corrente do bem. Chico divide a foto com os pais e os irmãos Antonio e Helena

FORMATURA Jiuly Kaesemodel e Thomaz Pereira foram flagrados pelas lentes da coluna no baile de formatura do colégio Millenium Construtivo no Salão Social do Clube de Campo

AMIGOS O clic dos descolados Felipe Rodrigues e Renan Mathias no Spock Burger

#drops

Olha só essa novidade! A academia Trainer criou um aplicativo para smartphones oferecendo descontos em vários estabelecimentos comerciais de Mogi para os seus alunos. É só “logar” e aproveitar as oportunidades em farmácias, postos de gasolina, clínica veterinária, etc.

ANIVERSÁRIO

Bruno Panza e Renata Scafuro estão radiantes comemorando os quatro anos da sua gelateria Dolce Vita, localizada no Centro de Mogi. Parabéns!

TALENTO O talentoso João Vitor Mafra foi destaque no primeiro episódio do The Voice Kids 2017, exibido pela TV Diário domingo passado. O cantor mirim escolheu o jurado Carlinhos Brown como o seu técnico e continua na competição. Ele divide essa “selfie” com a sua professora, a também mogiana Aline Chiaradia. Estamos na torcida, João!

SELFIE Foco no “carão” da estilosa Camila Moura





EUA A energia da mogiana Fernanda Alves, a Fer Hill, contagia os espectadores do Canal Brazil TV, o primeiro canal brasileiro produzido nos Estados Unidos. Há um ano, ela está no comando do programa “Fervendo com Fer Hill”, e mostra a badalada noite da Florida