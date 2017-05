Plugado – 14 de maio de 2017

Plugado

CLIC Vestindo o look da loja Elegância Moda Masculina, o destaque da coluna de hoje é do bombeiro Jorge Luiz da Costa, de 35 anos. Formado como técnico em Segurança do Trabalho, tecnólogo em Gestão Ambiental, pós-graduado em Licenciamento Ambiental e Programa e Gerenciamento de Resíduos, e atualmente, estudante em Engenharia Ambiental, Jorge se divide entre várias tarefas e projetos profissionais. Um deles é dedicado a Educação Ambiental para crianças de 2 a 13 anos, em parceria com o sítio Verona e a AMDEM. Também presta serviços de assessoria, treinamentos e consultoria para uma empresa em São Paulo, além de coordenar a parte de segurança e bombeiro em uma casa noturna localizada no bairro Vila Madalena, também na Capital. Porém, entre tantas atividades, a que ele mais gosta de exercer são os papéis de marido e pai. Casado com a fisioterapeuta Gisele Costa, e pai de três filhos, Jorge está sempre de olho no futuro e disposto a conquistar cada vez mais os seus sonhos

HOMENAGEM Mães e filhos da nossa Cidade estão sendo homenageados na exposição "A Honra de ser Mãe", organizado por Rose Odashima, com fotos do famoso fotógrafo mogiano Lailson Santos. Clics descontraídos como esse da Estela Ribeiro e Thiago Odashima podem ser vistos até o dia 24 no hall de entrada do prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes / Foto: Lailson Santos

MÃE 1 Direto do Placidina, a mamãe Rosana Prado com os filhos (e estudantes do colégio) Vitoria Maria, Raphael, Samuel e Emmanuel Prado.

MÃE 2 Denise Aparecida Botelho paparica os filhotes Lara, Gabriela, Matheus e João Pedro, que são alunos do colégio Millenium Construtivo

MÃE 3 Nicolas, Juliana e Natalia Santana com a mãe Lucimeire Santana no colégio Mello Dante

MÃE 4 O Dia das Mães do Ienec foi só emoção! Caroline Baruffi tietou a sua filha Pietra depois da apresentação dela

MUSAS Tatty Sanchez e Kelly Soares são respectivamente a Musa 2017 e Miss Simpatia do Fusca Clube Magrão

FESTIVAL Mogi das Cruzes está sediando a 7ª edição do Festival Gastronômico do Cambuci, em Sabaúna. A entrada é gratuita e oferece várias atividades para os visitantes. Hoje, o evento que conta com a venda de produtos artesanais produzidos com o Cambuci, e de mudas nativas da Mata Atlântica, exposição de artes e apresentações culturais, acontecerá das 9 às 16 horas.









NIVER Hoje, os cumprimentos da coluna vão para a aniversariante Jessica Flores, blogueira e youtuber mogiana. Felicidades!!!

AFOGADO Na próxima sexta-feira, dia 19, o Rotary Clube de Mogi das Cruzes, em benefício da Associação Manuel Maria Estância Renascer, que atende idosos em César de Souza, realizará um afogado a partir das 20 horas. Informações nos telefones 4792-5170 e 4792-5166.