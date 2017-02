Plugado – 12 de fevereiro de 2017

Plugado

MATERNAL Atenção mamães com bebês de colo e engatinhantes! Vocês já ouviram falar sobre a Dança Materna? Nada mais é um movimento que vem rolando em todo o País no qual a vida é celebrada através da dança, e claro, com muito amor envolvido. A mogiana Esther Marcondes trouxe para Mogi esse conceito que ajuda no desenvolvimento humano social, cognitivo, afetivo, psicológico e espiritual, da mãe e da criança. A atriz e dançarina sempre trabalhou com crianças da primeira infância em projetos sociais e com algumas vivências e formações de pedagogia humanista. Atualmente, ela desenvolve o seu trabalho com foco em desenvolvimento humano. Pra ela, as crianças são como seres de luz. Informações no telefone 97132-7320

FAMÍLIA Não tem nada mais sagrado que a família. E quando ela está unida para um propósito, tudo faz mais sentido. Há alguns anos, o casal Luana Nudi Di Rienzo e Marcelo Sica agarraram as oportunidades e resolveram sair de Mogi para morar no Canadá. Lá, dividem o tempo entre estudos, trabalho e a criação do pequeno Noah

NIGHT Charbel Antoun e Anita Telles sabem curtir uma boa balada no maior estilo cabaret

#drops









BLOCO

“E eu vou como?”, que faz alusão ao debate da utilização do táxi e do Uber, é o tema do Bloco Frenéticos de 2017. Serão sete horas de festa com muito axé, sertanejo e marchinhas, para resgatar a essência do carnaval, nas dependências do Thekilla. O encontro está marcado para o dia 24, sexta-feira, a partir das 22 horas. Informações pelo telefone 95979-3055.

FOLIA

Separem as fantasias e vamos cair na folia nesse Carnaval! O Baile Abre Alas do Clube de Campo está marcado para o dia 24 de fevereiro, sexta-feira, às 21 horas, com as tradicionais marchinhas carnavalescas. O Salão Social “Wilson Cury” será decorado pela equipe de colaboradores do CCMC remetendo ao charme e nostalgia dos antigos carnavais de salão.

CLIC Os requisitados fotógrafos Eduardo Romano e Márcio Ribeiro dividem o clic com este colunista

ECONOMIA O empresário Fabrício Oliveira assistiu a uma palestra do economista Ricardo Amorim falando das projeções para o País

TEATRO Iara Miragaia tietou Susana Vieira em dia de apresentação da peça “Uma Shirley Qualquer”, que tem a atriz como protagonista, no Teatro Renaissance em São Paulo