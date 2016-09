Plugado – 11 de setembro de 2016

Comentários (0) Plugado Like

COLEÇÃO

Vestindo as cores do verão, a estudante Geovana Alabarce, de 18 anos, esbanjou beleza e simpatia no coquetel de lançamento da nova coleção da Eclat Boutique, no bairro do Socorro. A jovem sonha em ser médica, e de vez em quando, segundo ela, faz algumas “pontas” como modelo. Quer segui-la nas redes sociais? O seu perfil no Instagram é o @ge_alabarce. Mas atenção, rapaziada: o espaço no coração dela já está ocupado pelo gente boa Guilherme Ramos





FLAGRA

A jornalista Lenina Veloso na exposição “O Fantástico Corpo Humano” que está na Praça de Eventos do Mogi Shopping. A mostra, que já foi vista por milhões de pessoas no mundo, segue até o fim do mês

COLÉGIO

O gente boa Renato Bustamante em evento do colégio Millenium Construtivo

MCDIA

Esse é o clic do casal Walter Jorge de Siqueira e Andrea Siqueira, do Supera, durante as atividades do McDia Feliz na Praça de Alimentação do Mogi Shopping

BAILE

Eita, que turma animada! Fernando e Maria Paula Almeida, Cida Araújo e Ângelo Suenaga dividiram a mesma mesa durante o baile de 59º aniversário do Clube de Campo





SHOW

Mateus Sartori e Sérgio Lacerda tietaram a dupla Victor e Leo no camarim, durante as comemorações dos 456 anos de Mogi das Cruzes