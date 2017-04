Artigos

Mauricio Chermann

Há cinco anos, a Universidade Braz Cubas realiza entre os meses de março e abril o Plantão Solidário, criado para auxiliar os contribuintes a preencherem a declaração do Imposto de Renda evitando, com isso, eventuais problemas com o fisco.

É um serviço gratuito oferecido pela universidade com o intuito de ajudar as pessoas que têm dificuldades em fazer a declaração, seja por questões financeiras, acesso à Internet ou falta conhecimento em informática.

Assim como nos demais projetos desenvolvidos pela Universidade Braz Cubas, como os atendimentos gratuitos oferecidos nas Clínicas de Especialidades, o Plantão Solidário do Imposto de Renda tem também um foco na aprendizagem ampliada de nossos acadêmicos.

A ação é uma forma de estimular a prática profissional, uma vez que as orientações e o preenchimento dos documentos são realizados pela Empresa Junior (EJ) Contábil, formada por alunos do curso de Ciências Contábeis da Braz Cubas. O trabalho é feito sempre sob a supervisão do nosso corpo docente.

Os estudantes de Ciências Contábeis se veem em situações reais para preenchimento da declaração do Imposto de Renda e atendimento ao público. Com isso, conseguem aplicar parte do que aprendem em sala de aula na prática, exercendo parte das atividades da profissão que optaram seguir.

Os benefícios do Plantão Solidário do Imposto de Renda da Universidade Braz Cubas também vão além do Campus. Isso porque para o atendimento, pede-se que o contribuinte doe um quilo de alimento não perecível para ser doado para instituições beneficentes do município.

Em 2016, foram arrecadados quase 1,4 tonelada de alimentos, como feijão, arroz, açúcar, óleo de cozinha e demais itens. As doações foram repassadas para a Casa São Vicente de Paulo, Associação dos Renais Crônicos do Alto Tietê e Associação Beneficente de Controle do Câncer do Alto Tietê. Além dos alimentos, também foram doadas fraldas geriátricas a Casa São Vicente de Paulo.

Este ano esperamos que as doações de alimentos sejam iguais ou superiores até o final do Plantão Solidário do Imposto de Renda, que termina em 28 de abril.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas (UBC)