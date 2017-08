Plano Plurianual prevê conclusão do anel viário em Mogi

QUADRO DESTAQUE

A Prefeitura de Mogi pretende concluir o projeto de construção do anel viário do Município, revitalizar a área do centro histórico, tornar o Distrito do Taboão atrativo para receber novas empresas e realizar várias outras obras a fim de preparar a Cidade para os desafios do século XXI, a fim de seja mais segura, ecológica e moderna.

Estas são as metas da Administração Municipal para os próximos quatro anos, definidas no Plano Plurianual (PPA) entregue pelos secretários municipais de Finanças, Aurílio Caiado, e de Governo, Marco Soares, ao presidente do Legislativo, Carlos Evaristo da Silva (PSD), na sessão realizada na tarde de ontem.

No PPA, elaborado com base no seu plano de governo, o prefeito Marcus Melo (PSDB) assume o compromisso de manter a estrutura de atendimento existente no Município e se compromete em fazer uma gestão com ações políticas e técnicas voltadas à educação, saúde e desenvolvimento.

Por isso, além da previsão de obras de mobilidade e infraestrutura urbana, o secretário Caiado explica que o projeto prioriza para o futuro, especialmente, a questão da inovação tecnológica a fim de atrair novos empreendimentos, com prioridade aos geradores de empregos para jovens.

“A juventude é uma das grandes preocupações do prefeito. Estão programadas várias ações a favor da juventude, que significa prepará-la nos diversos campos: esportes, cultura, desenvolvimento, geração de empregos, empreendedorismo, formação e qualificação profissional. Temos que resgatar os jovens dos bairros de mais baixa renda para que tenham mais opções que não a contravenção”, destaca o secretário. Uma das propostas prevê, por exemplo, novas academias específicas para essa população mais nova.

Também deve receber atenção especial o Tietê, um dos principais ativos ambientais da Cidade que precisa ser resgatado, na avaliação do secretário. O PPA prevê parcerias com órgãos estaduais para investimentos no Rio, a fim de melhorar o seu aspecto, transformá-lo em local para lazer, pesca e até como meio de transporte.

O presidente da Câmara disse que o fato de os secretários terem levado o projeto em mãos demonstra “prestigio” para a Casa e “proximidade” entre os dois poderes. Ele explica que a partir da próxima semana, o Plano Plurianual será avaliado pelas comissões permanentes da Casa a fim de que possa ser discutido e encaminhado ao plenário nos próximos meses. O Legislativo tem prazo até o final deste ano para votar a matéria.