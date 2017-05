Plano de Educação quer ampliar vagas em creches de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Universalizar a educação infantil na pré-escola para crianças de quatro e cinco anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 53% das crianças de até três anos até 2018. Essa é um das metas do novo Plano Municipal de Educação (PME), aprovado ontem pelos vereadores na sessão da Câmara.

O projeto de autoria do prefeito Marcus Melo (PSDB), que vai orientar os programas para a área educacional, pretende nortear as políticas públicas para o setor e estabelecer diretrizes capazes de oferecer educação de qualidade com responsabilidade social, promovendo a erradicação do analfabetismo, a ampliação do nível de escolaridade da população e qualificação para o trabalho.

Para as crianças acima de cinco anos, a proposta é que termine o ciclo da educação infantil e continuem cursando por mais nove anos no Ensino Fundamental I, possibilitando assim que pelo menos 96% desses alunos entre 6 a 14 anos possam concluir esta etapa da educação dentro da idade recomendada até o final de 2018.

O Plano Municipal de Educação, válido para o biênio 2017-2018, foi elaborado pelo Conselho Municipal de Educação (CME), conforme previsão legal. Também estão entre as diretrizes do PME questões sociais como a superação das desigualdades educacionais e erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade social da educação e investimentos em educação integral.

O projeto destaca ainda outras questões como a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos princípios éticos em que se fundamenta a sociedade e no fortalecimento das relações familiares; o incentivo à gestão democrática da educação pública; a promoção humanística, cultural, científica e tecnológica; a valorização dos profissionais da educação e a difusão dos princípios de equidade e do respeito à dignidade humana.

Segundo o presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, Mauro Araújo (PMDB), o PME não determina quais ações específicas serão adotadas para atingir os objetivos para avançar na educação, apenas estabelece as metas para serem atingidas. “É a definição da estratégia para manter e ampliar a qualidade da educação do nosso Município. Mas, teremos o fortalecimento dos conselhos, ações para erradicação do analfabetismo, entre outras iniciativas fundamentais”, observa.

Ele acredita que o Plano vai fortalecer o ensino na Cidade, contribuir para melhorar a formação e capacitação de professores e ampliar o atendimento em Mogi. Araújo também diz que a Comissão de Educação acompanhará a execução do PME e lembra que o Município foi o primeiro a criar a lei de prestação de contas da área de Educação a cada quatro meses, para que a Câmara possa fiscalizar e acompanhar de perto. “Assim, a gente fica sabendo, inclusive, onde está sendo gasto cada real na nossa educação”.