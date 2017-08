Placidina inaugura prédio nesta segunda-feira

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Para comemorar o aniversário de 86 anos de serviços prestados na área educacional e de assistência social em Mogi das Cruzes, o Instituto Dona Placidina inaugura amanhã o novo prédio da Rua Senador Dantas, com oito andares, em frente à sede da escola. Atualmente, o colégio atende cerca de 1,5 mil alunos, de 4 a 17 anos, nos cursos de educação infantil, ensino fundamental I e II e também ensino médio, de 4 a 17 anos, nos cursos de educação infantil, ensino fundamental I e II e também ensino médio.

De acordo com a diretora pedagógica do colégio, a irmã Elena Ramos Bonfim, o novo espaço abrigará alunos do ensino médio. Ele explica que o prédio “representa mais uma conquista do Instituto Dona Placidina para garantir atendimento qualificado e eficaz”. A escola é referência no ensino e na promoção humana e prestação de serviços à sociedade mogiana.

A diretora explica que a instalação do novo equipamento exigiu um investimento no que há de mais moderno, tanto na estrutura física quanto nos equipamentos dos laboratórios de informática, Ciências, salas de multimídia e de estudos.

A escola, uma das mais tradicionais da Cidade, acompanhou a evolução do ensino, passou por modificações, mas manteve sua proposta e objetivos sociais, acolhendo prioritariamente meninas de famílias de baixa renda que recebem ensino gratuito, em um período, e permanecem abrigadas no semi-internato no contraturno das aulas.

No início, a escola ficou sob o comando das Irmãs Vicentinas, mas desde 1967 até o momento, a Coordenação Pedagógica está a cargo das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família. A instituição promove na escola uma integração do sistema educacional ao religioso.

Desde 1931, o Dona Placidina, segundo a direção, busca a formação de cidadãos, construindo conhecimento e despertando nos alunos suas aptidões, aliados aos valores cristãos, de forma democrática, pois recebe alunos de todas as classes sociais, religiões e etnias.

O Instituto foi idealizado pelo padre João Lourenço de Siqueira, pároco da Igreja de Santana, que mantinha um externato onde eram ministradas aulas para crianças e jovens da sociedade mogiana. Em 1930, o religioso comentou com seu amigo Benedicto Sérvulo de Sant’Anna sobre a intenção de ampliar a casa para abrigar meninas órfãs e pobres. Contudo, em 1931, ele veio a falecer.

Benedicto assumiu a presidência da Instituição e começou os trabalhos para aquisição de um velho casarão colonial de propriedade de Sebastiana de Mello Freire, na Rua Senador Dantas. O prédio foi comprado, demolido e teve início a construção do prédio que existe até os dias atuais, sendo que a inauguração aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1939.









O Instituto, que levou o nome de Dona Placidina em homenagem à mãe do Padre João, inicialmente abrigava 160 meninas, 80 em regime de internato e 80 de externato. Na ocasião, a entidade passou a ser dirigida pedagogicamente pela Irmãs de São Vicente de Paulo, que ali trabalharam até 1966, quando então o bispo diocesano, dom Paulo Rolim Loureiro, convidou as Irmãs Ursulinas da Sagrada Família na Itália para a direção do Instituto. No dia 4 de abril de 1967 desembarcaram no Brasil quatro irmãs, entre elas Clara Zimmitti, que comandou o Instituto por 43 anos, ocupando hoje o cargo de diretora emérita da escola.

Ex-alunos destacam qualidade no ensino



O Instituto Dona Placidina, uma das escolas mais antigas da Cidade, fez a diferença na vida de muitos mogianos que passaram por lá. A instituição tem formado, em seus 86 anos de atividades na Cidade, profissionais e lideranças. Um deles é o vereador José Antônio Cuco Pereira (PSDB), que quando era criança, nos anos de 1947, frequentou o curso chamado de “jardim da infância” na época.

Cuco disse que tem lembranças das freiras, na época as irmãs de São Vicente de Paulo (Irmãs Vicentinas), que dirigiam pedagogicamente a escola, sempre “dedicadas e atenciosas” com todos.

“Os anos se passaram, mas a escola manteve um padrão de qualidade no ensino, disciplina e conceitos de religiosidade. Isso é um exemplo para os dias de hoje, quando todos assistem, indignados, às cenas de violência de aluno agredindo professores”, destacou o vereador.

O jornalista Marco Sobreiro, de 46 anos, estudou no Placidina desde a pré-escola até o final do ensino fundamental, já que na época ainda não havia ensino médio na escola. Ele disse que tem o mais elevado conceito sobre o Placidina e fala sobre o nível de ensino e diversidade de atividades oferecidas aos estudantes.

Sobreiro destaca também o trabalho social que a instituição mantém na Cidade, voltado ao atendimento prioritariamente de meninas provenientes de famílias de baixa renda que recebem ensino gratuito e permanecem abrigadas no semi-internato no contraturno.