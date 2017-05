Pisos quebrados em praça do Centro de Mogi persistem após reclamação

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Quase um mês depois de apontado por O Diário, o problema dos pisos quebrados na Praça Monsenhor Roque Pinto, na região central de Mogi das Cruzes, continua. O local, nas imediações da Catedral de Santana, é ponto de passagem para muitos idosos com mobilidade reduzida. A preocupação é maior com a aproximação da Festa do Divino Espírito Santo, época em que parte das celebrações acontece no Centro histórico.

A situação foi denunciada pelo aposentado Armando Minowa, de 67 anos, que avalia como um descuido da Prefeitura no trato com as pessoas que por lá circulam e um descaso com o dinheiro público, já que a obra fora entregue no final de 2015.

“É uma obra que tem menos de dois anos, não poderia estar do jeito que está. Deveria ter existido uma preocupação maior por parte da Prefeitura. Parece que quiseram entregar ‘a toque de caixa’ (com rapidez). Estamos em maio e se aproxima a Festa do Divino. Há vários eventos da programação que acontecem nesta região”, disse à reportagem.

A festividade em louvor ao Divino ocorrerá entre 25 de maio e 4 de junho. Pelo Centro, os devotos participam da alvorada, passeatas noturnas e a tradicional Entrada dos Palmitos. Em todos estes eventos, a passagem pelo local mencionado por Minowa é obrigatória.

A recriação da Praça Monsenhor Roque Pinto fez parte de um projeto de reconfiguração do Centro antigo de Mogi das Cruzes, que teve também a revitalização da Rua Professor Flaviano de Melo, priorizando a passagem no local a pedestres. Houve também a entrega do Centro Cultural, que fica em frente ao ponto em que há pisos quebrados.

Procurada, a Prefeitura manifestou-se por meio de nota encaminhada pela Coordenadoria de Comunicação Social. “A Secretaria Municipal de Obras, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, informa que está desenvolvendo um estudo para fazer a substituição do piso em frente ao Centro Cultural por um material mais resistente e adequado ao tráfego de veículos”, trouxe o texto.