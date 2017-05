Cartas, Opiniao

Estive, no último final de semana, no Pico do Urubu e fiquei muito triste.

Na condição de munícipe, preocupado com o desenvolvimento e crescimento do Município, gostaria de saber a razão pela qual o Pico do Urubu encontra-se tão abandonado, já que Mogi das Cruzes é candidata a cidade turística?

Adriano Pisconti Povh

Mogi das Cruzes, Centro