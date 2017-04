Pico do Urubu sofre com má conservação dos usuários

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Ponto turístico símbolo de Mogi das Cruzes, o Pico do Urubu, na Serra do Itapeti, tem sentido cada vez mais o impacto causado pela presença de visitantes naquela área. Apesar da existência de lixeiras, parte do público descarta embalagens plásticas, garrafas de cerveja, bitucas de cigarros e preservativos pelo chão. De uns tempos para cá, outro problema surgiu: a pichação a paredões rochosos.

O topo do Pico do Urubu fica a mais de 1,1 mil metros de altitude e possibilita uma visão bela e privilegiada da Cidade. Lá de cima, ao Norte, é possível observar a Serra da Mantiqueira; ao Leste, a extensão do Itapeti; a Oeste, os municípios vizinhos de Suzano, Itaquaquecetuba e Poá e, ao Sul, por fim, um trecho da Serra do Mar, até as imediações da divisa com Bertioga.

O local passou a ser mais visitado em meados da década de 1970, junto com o processo de ocupação da Serra do Itapeti. Esta é a terceira reportagem de uma série ambiental que O Diário publica aos finais de semana em razão do Dia Internacional do Planeta, celebrado hoje, 22 de abril. Amanhã, domingo, o jornal traz a última delas, que trata das ocupações irregulares e de um processo de mapeamento e recuperação da Serra do Itapeti desenvolvido entre a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e a Fundação SOS Mata Atlântica.

Triste cenário

Na última quinta-feira, pela manhã, o cenário tinha lixo espalhado por diversos pontos. Os desatentos podiam tropeçar em garrafas de cerveja feitas de vidro, latas de óleo de carro, embalagens de salgadinhos, preservativos (fora de embalagens, talvez usados) e muitas fezes pela área. No topo do Pico do Urubu não há banheiro químico porque o local é área de proteção ambiental e qualquer intervenção é restrita.

Há algumas lixeiras espalhadas por lá, outras destruídas pela ação do tempo ou por vândalos.

O ponto popularizou-se a partir de 1985 quando o Clube do Voo Livre foi aberto e passou a fazer voos de asa delta. A partir do final dos anos 1990, o destino foi incluído nos guias de esportes radicais como um dos melhores lugares no Estado para a prática do salto. De cinco anos para cá, os adeptos da asa delta optaram pela mudança do ponto do salto e passaram a fazê-lo na altura do primeiro viaduto da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), sobre o Jardim Aracy.

Quem frequentava muito o local no passado, prefere não mais fazê-lo por causa das alterações. “Antes era tudo mais natural. Muita coisa mudou desde então. Deixei de ir quando vi a sujeira que os jovens estavam fazendo aos finais de semana. Eu juntava o meu lixo e trazia para baixo porque ali não podia ficar sujo. É um espaço natural belíssimo. Algumas pessoas fazem o contrário porque se acham donas do lugar”, disse a professora Maria Cláudia Sampaio, de 55 anos, moradora do Jardim Universo.

A estrada de terra que dá acesso ao Pico do Urubu também tem sinais de descaso. Latas de cerveja, embalagens plásticas, restos de comida e pedaços de vidro podem ser encontrados às margens da via que leva ao topo.









Há pouco mais de quatro anos, órgãos ambientais iniciaram um procedimento para tornar a Serra uma Unidade de Conservação. Desta forma, nenhuma nova medida invasiva, como ocupação, por exemplo, será permitida. Até hoje, contudo, a UC, ainda não saiu do papel.

Responsabilidade

A preservação e a limpeza do Pico do Urubu são pontos de difícil controle. Parte da responsabilidade recai sobre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, que afirma fazer a manutenção do local. “O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que a limpeza do Pico do Urubu é realizada duas vezes por ano, no espaço da plataforma, uma vez que o local encontra-se inserido em área de proteção ambiental da Serra do Itapeti. Além disso, também é realizada a limpeza periódica em trechos da estrada que dá acesso ao local. O local não é um ponto de descarte irregular de lixo ou entulho. Por fim, com relação ao lixo comum, o Departamento de Limpeza Pública informa que os frequentadores são orientados a retirar o seu próprio material produzido e fazer a destinação correta, uma vez que o local não conta com coleta de lixo”, diz a nota encaminhada pela Administração Municipal.