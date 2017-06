Pichações & pichadores

Cartas

Por uma questão de princípios, não gosto de comparar administrações de cidades com diferentes características, como é o caso de Mogi das Cruzes e São Paulo. Muito menos a forma de agir de seus administradores. Acredito que cada qual deve ter suas prioridades e dificuldades em executá-las.

Mas ao ver como está a situação de muros, paredes e até monumentos de nossa Mogi, sou obrigado a lembrar a verdadeira batalha iniciada pelo prefeito paulistano, João Doria Júnior, logo que assumiu o cargo, no inicio deste ano, contra os pichadores que, lá como cá, são exímios emporcalhadores da Cidade.

Fico impressionado com o que são capazes de fazer tais desocupados – e me permitam chamá-los assim,pois quem passa a noite pichando não deve trabalhar no dia seguinte -, que colocam suas tintas nos pontos mais altos e difíceis de serem alcançados dos prédios mogianos.

Também me confesso pasmo diante de outro fato: como podem tais pessoas agirem com tanta desenvoltura e quase nunca serem pegas em flagrante por policiais civis, militares ou guardas municipais, que, acredito, devam fazer rondas noturnas pela Cidade?

Acredito estar na hora de a Cidade se unir para dizer um “basta” a esses pichadores que, sem nome de uma suposta “arte”, desrespeitam o patrimônio público e privado de Mogi. Só uma reação conjunta de toda a comunidade pode pôr um fim nesse desrespeito generalizado contra todos nós.

Luiz Carlos Victoriano

luzcar@hotmail.com