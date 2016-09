Pets em alta

Comentários (0) Editorial Like

Nos lares brasileiros, há mais cachorros do que crianças. Um dos últimos levantamentos divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em junho passado, descreve a realidade em números. Em 2013, em 52,9 milhões dos domicílios havia um cachorro; e em 22,1 milhões, um gato. No mesmo período, o País somava 44,9 milhões habitantes na faixa de zero a 14 anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

O número de animais domésticos criados em casas no Brasil é semelhante ao registrado em países ricos. Cão, gato e outros pequenos animais nunca foram tão bem tratados, numa inversão dos valores que se dava a eles, no passado. Essa mudança impulsionou o mercado de consumo pet, um dos que menos sentiu a retração de negócios durante a atual crise econômica, segundo informam órgãos, como o Sebrae e entidades representativas do setor.

Esse fenômeno criou demanda extra para o poder público. A população de animais domésticos cresceu e nem todos estão dentro da casa de quem consegue arcar com os custos de higiene, limpeza e saúde. O abandono e a superpopulação de animais de rua são reflexos da guarda irresponsável. Bonitos, amáveis e sociáves, eles são. Mas, dão trabalho, despesas e preocupações para a saúde pública.





A partir de segunda-feira, o Centro de Bem-Estar Animal atenderá preferencialmente as famílias desprovidas de recursos para cuidar desses animais, e apenas moradores de Mogi das Cruzes, que terão comprovar residência no Município.

Com administração da Associação das Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais (Anclivepa) e localizada no Distrito de César de Souza, a unidade terá 15 funcionários, responsáveis por procedimentos como a castração, pequenas cirurgias e consultas veterinárias.

É um serviço público pioneiro na Região do Alto Tietê. Espera-se com ele, um salto ainda maior nos índices de castração animal, uma saída para controlar a população de cães e gatos abandonada após o nascimento. O Castramóvel atenua o problema. Porém, as estimativas da população de pets abandonados não permitem vacilo: ongs estimam que há 25 mil deles perambulando pelas ruas de Mogi.