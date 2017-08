“Pessoas Brutas” em cartaz no Vasques

Caderno A - Capa

Mogi das Cruzes vai receber nesta sexta-feira mais uma atração do programa Circuito Cultural Paulista. É o espetáculo “Pessoas Brutas”, com a companhia teatral Os Satyros, que existe desde 1989 e tem uma longa história de apresentações na cidade de São Paulo. Escrita por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, a obra é a terceira e última parte da “Trilogia das Pessoas”, projeto do grupo, composto ainda por “Pessoas Perfeitas” e “Pessoas Sublimes”, que também foram convertidas em livros.

“Pessoas Brutas” – tanto o espetáculo quanto o livro – foi oficialmente lançada em maio deste ano em São Paulo. O objetivo do projeto como um todo é tratar das aspirações, medos e o cotidiano de anônimos moradores da metrópole de São Paulo. Em Mogi das Cruzes, a apresentação é gratuita e acontece às 20 horas, no Teatro Vasques.

Nesta montagem, a trama tem como foco o sequestro de Fabiana, filha do doleiro Josias, delatado na Operação Lava Jato. A partir deste mote, o espetáculo apresenta personagens invisíveis da cidade de São Paulo, que lutam pela sobrevivência sem questionar limites morais ou legais. Vão surgindo, logo, histórias como a de um vendedor de sapatos que se tornou herói por ter salvo uma pessoa da morte, de um casal de youtubers em relação de abuso, de uma relação de poliamor entre dependentes de drogas e de um encontro amoroso entre um contador evangélico e uma recepcionista de hotel.

Como em todas as montagens do grupo, tudo o que foi colocado na peça parte de experiências reais, depoimentos dos artistas participantes do projeto e também moradores anônimos de São Paulo, que foram ouvidos pelos autores e expuseram seus medos, desejos e forma de viver. Trata-se, portanto, de mais uma peça que incita a reflexão a respeito da realidade, da ética e do momento político pelo qual o país passa.

A peça tem texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázques e direção de Rodolfo García Vázques. No elenco, estão Junior Mazzine, Ivam Cabral, Gabriela Veiga, Fábio Penna, Sabrina Denobile, Robson Catalunha, Julia Bobrow, Eduardo Chagas, Henrique Mello, Felipe Moretti, Lorena Garrido e Alex de Jesus.

Aos interessados, a orientação é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos ingressos. O Teatro Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro Histórico. Mais informações pelo telefone 4798-6900.