Cartas

Ler e ouvir pesquisas feitas pelos institutos de São Paulo não traz nenhuma novidade, já sabemos o seu resultado profetizado com antecedência. Eu quero ver é o resultado de uma pesquisa feita ao vivo com as mesmas regras das que faziam antigamente as rádios Bandeirantes e Jovem Pan. Duvido que se atrevam enfrentar a realidade dos fatos e fazer! Isto seria entregar o mapa da mina aos bandidos.

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com