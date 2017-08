Pesquisador fala sobre a história do Casarão do Carmo

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Mogi das Cruzes foi, neste ano, pela primeira vez convidada a participar da Jornada do Patrimônio Histórico, realizada pela Secretaria de Estado da Cultura. O evento, que está em sua terceira edição, traz na programação visitas monitoradas a museus e edifícios de destacado valor histórico, além de palestra e bate-papo. O pesquisador José Roberto de Almeida ministra a palestra “O Portal para o Invisível: Patrimônio, Pintura e Iconografia na Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes”, às 14 horas, na Ordem Terceira do Carmo.

Mogiano, José Roberto é formado em Engenharia Química pela UMC, mas desde 2014 decidiu que mudaria de profissão. Pós-graduado em Magistério do Ensino Superior pela PUC-SP (2012) e História da Arte pela Faculdade Paulista de Arte, ele estudou ainda Direção de Arte, na Belas Artes-SP, Barroco Internacional, Brasileiro e da América Latina, no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS) e Cultura Greco-Romana, também no MAS, além de diversos cursos no Museu de Arte de São Paulo, MASP.

Mesmo morando em São Paulo há um tempo, decidiu que faria a tese de conclusão da pós em História da Arte sobre a Terceira Ordem do Carmo de Mogi. Apresentou o trabalho no ano passado, em uma mostra científica da faculdade, mas com duração de apenas dez minutos. Desta vez, o pesquisador vai falar de uma maneira mais ampla, por aproximadamente uma hora.

Palestra

Se José Roberto tem como objetivo principal falar das pinturas que podem ser vistas na Igreja do Carmo, ele irá muito além disso no evento de amanhã. A ideia é dar aos participantes uma ideia mais ampla, sobre como tudo começou. Para isso, deverá falar sobre a Ordem Primeira, que é composta pelos padres e estudantes do convento e seminário, a Ordem Segunda, que costumava ser formada pelas freiras do Carmo, que já não existem mais na Cidade, e a Ordem Terceira, destinada aos leigos, que são pessoas da sociedade que seguem as regras da Ordem.

Passando por uma geral de como tudo começou, desde as construções até as restaurações que já foram feitas no Carmo, José Roberto falará principalmente das pinturas que podem ser vistas na Igreja. Ele irá passar um detalhamento sobre as obras que existiam e acabaram sendo cobertas pelas mais novas e até mesmo uma pequena biografia sobre os artistas, que foram Lourenço da Costa, Manuel do Sacramento e Antônio dos Santos. E faz, ainda, uma análise inédita sobre os 14 santos desenhados na nave principal da Igreja.

Ele conta história do bisavó Cel. Almeida

O historiador José Roberto de Almeida tem um sobrenome que é ouvido com frequência em Mogi das Cruzes. Bisneto de Benedito José de Almeida, o Coronel Almeida, ele conta a importância que o bisavô teve para a Cidade e os motivos pelo qual deu nome à praça e à escola localizadas na região, em frente à Catedral de Santana.

Nascido em Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 1847, ele adquiriu a alta patente da Guarda Nacional em 1908. Foi ainda presidente da Câmara em duas ocasiões, cargo também exercido na “Associação Construtora do Teatro”, que resultou na obra e fundação do Teatro Vasques, em dezembro de 1902.

Segundo José Roberto, o bisavô inaugurou também a Coronel Almeida, que na época levava outra denominação. Após seu falecimento, em quatro de setembro de 1920, a instituição de ensino passou a levar seu nome.