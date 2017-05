Pesquisa mostra retomada do crescimento econômico na Região

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Levantamento do Índice de Potencial de Consumo (IPC Maps), divulgado no início desta semana, estima que o Alto Tietê tem R$ 32 bilhões em potencial de consumo para todo o ano de 2017. A projeção já leva em conta algumas melhoras na economia causadas pela retomada da confiança no poder de compra e reabertura de vagas de emprego. Mogi das Cruzes é a Cidade com a maior fatia: cerca de R$ 10 bilhões. Para Marcos Pazzini, autor do estudo, contudo, a indústria precisa apresentar reação concreta para voltar a produzir em níveis satisfatórios e o governo federal tem que ser mais incisivo nas medidas de reanimação econômica. A classe B (de 10 a 20 salários mínimos/entre R$ 7,8 mil e R$ 15,7 mil) deve corresponder a quase 50% do volume movimentado.

Os dados analisados vêm de fontes oficiais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). A partir das informações fornecidas pelas pesquisas primárias, o levantamento considera domicílios urbanos e rurais do País, de acordo com suas faixas de rendimento mensal. São observados diversos pontos como alimentação no domicílio, fora do domicílio, bebidas, manutenção do lar, artigos de limpeza, eletrodomésticos, vestuários, calçados, gastos com veículos próprios, higiene, cuidados com saúde e medicamentos, fumo, educação, material didático, entre tantos outros indicadores.

O IPC Maps traz uma visão geral da intenção de consumo nas cidades do Alto Tietê para o ano, a taxa de participação no mercado consumidor brasileiro e as posições dos municípios nos rankings estadual e nacional. O valor deve superar a casa dos R$ 32,1 bilhões.

Mogi das Cruzes acaba puxando a maior parcela de projeção de consumo pelo tamanho da Cidade (é a maior em número de habitantes, 420 mil, segundo o IBGE), a maior em número de empregos e de unidades produtivas (comércios, indústrias e estabelecimentos de serviço). Aqui devem ser gastos cerca de R$ 10 bilhões até o último dia de dezembro deste ano. O valor é muito superior à segunda colocada no levantamento regional: Suzano, com estimativa de R$ 6 bilhões.

O caso de Mogi enquadra-se num fenômeno observado pelo autor do estudo chamado de “interiorização”. Mais de 70% do que será consumido no Brasil neste ano ocorrerá no interior (cidades que não são capitais). Cerca de R$ 2,9 trilhões dos 4,2 tri estimados para o ano devem ser movimentados fora das capitais.

Em entrevista a O Diário, Pazzini avalia que a insegurança ainda é o principal impasse na retomada econômica efetiva. “O que bloqueia este processo é a insegurança econômica e o desemprego. As pessoas têm receio de gastar e isso impacta de forma negativa no setor de consumo. Há, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), onde o Alto Tietê está inserido, uma dependência grande da indústria. É necessário criar condições de crescimento de renda e oportunidade. Este ano parou a queda registrada nos dois anos anteriores da ordem de 4% no ritmo econômico. Algumas atitudes do governo de incentivo à produção e estímulo ao emprego fizeram efeito, mas é necessário que outras mais enérgicas sejam tomadas. Via de regra, a indústria é o mercado que mais emprega só que tem sido o mais atingido pela crise. Há projeção de recuperação, mas será necessário algo mais consistente para saber como ela será”, afirmou.

Se observada a dimensão no desempenho dos 50 maiores municípios brasileiros, em 2017, verifica-se que juntos são potencialmente responsáveis por 40,25%, equivalentes a R$ 1,692 trilhão (ante os 39,8% do ano passado).

Classe B gastará R$ 4,6 bilhões até o final do ano

Das despesas estimadas para Mogi das Cruzes no IPC Maps, a classe B deve gastar R$ 4,6 bilhões até o final do ano e a faixa A desembolsará próximo a R$ 1 bilhão. A C (de 4 a 10 salários mínimos, entre R$ 3,1 mil e R$ 7,8 mil) movimentará R$ 2,9 bilhões. Para a classe D/E (menos de dois salários mínimos/R$ 1,8 mil) espera-se algo aproximado a R$ 769 milhões.









Serviços (47%), comércio (33%), indústria (15%) e agronegócio (5%) são os setores de atividade observados. As atividades no Brasil acontecem a partir de 20,8 milhões de empresas.

A maior quantidade delas está situada na região Sudeste, onde se encontram 50,23% (frente os 50,30% do ano passado), registrando 10.426.142 unidades instaladas, seguida pelo Nordeste, com 18,12%, uma fatia de 3.760.638 unidades. O Sul aparece na 3ª posição com 18%, chegando a 3.736.107 unidades, o Centro-Oeste 8,44% (1.751.189 unidades) e o Norte com as demais 5,21% das empresas, 1.080.875 unidades.

ÍNDICES DE POTENCIAL DE CONSUMO NO ALTO TIETÊ Cidades Estimativa de gasto / R$ em bilhão Posição nacional Posição estadual Share de consumo * Arujá

R$ 1.843 341 99 0,04384 Biritiba Mirim R$ 0,544 963 228 0,01293 Ferraz de Vasconcelos R$ 3.839 164 51 0,09132 Guararema R$ 0,635 838 209 0,01509 Itaquaquecetuba R$ 5.247 125 40 0,12482 Mogi das Cruzes R$ 10.061 53 15 0,23933 Poá R$ 2.498 244 78 0,05941 Salesópolis R$ 0,330 1.523 300 0,00785 Santa Isabel R$ 1.079 531 147 0,02567 Suzano R$ 6.083 103 32 0,14471 FONTE: IPC Maps

* Share de consumo refere-se à participação da cidade no mercado consumidor geral