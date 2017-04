‘Pescadora de Ilusão’ é encenada no Teatro Vasques

Caderno A - Capa

A peça infantil Pescadora de Ilusão, da Cia. Los Lobos Bobos, será a atração em Mogi das Cruzes nesta sexta-feira, no Teatro Vasques. O espetáculo integra o Circuito Cultural Paulista, projeto do Governo do Estado de São Paulo.

Com Mel Lisboa e Carol Brada no elenco, a obra é inspirada no livro “A Mulher Que Matou os Peixes”, de Clarice Lispector.

O espetáculo conta a história de duas amigas que pedem ajuda às crianças para perdoar Clarice por ter matado os peixes de seus filhos, assim como ela faz no livro.

A peça homenageia a escritora, cuja morte completa 40 anos em 2017.

O Circuito

Organizado pela Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Organização Social APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Circuito Cultural Paulista já realizou mais de 6 mil apresentações em todo o estado, prestigiadas por mais de 1,9 milhão de pessoas. Já passaram pela programação nomes como Malvino Salvador, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Barbara Paz, Zélia Ducan, Luiza Possi, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Margareth Menezes, João Bosco e muitos outros. Para mais informações, acesse: www.omelhordaculturasp.com/projetos-e-equipamentos/circuito-cultural-paulista.

Serviço

‘Pescadora de Ilusão’ com Los Lobos Bobos

28/04 (sexta-feira)

15 horas









Teatro Vasques

Rua Dr. Corrêa, 515, Largo do Carmo

4798-1747

Gratuito