Perigo na plataforma

Editorial

Está em uma das respostas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) uma das informações mais preocupantes da reportagem publicada no domingo sobre os riscos enfrentados diariamente pelos passageiros que descem e sobem nas composições entre Mogi das Cruzes e Suzano. Não há qualquer perspectiva para a correção dos desníveis entre a plataforma e o trem, responsáveis por graves acidentes e sobressaltos vividos pelos passageiros.

Neste mês, o governo federal negou o pedido de inclusão dos projetos de modernização das estações de Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Desde 2014, o Governo do Estado pleiteia verbas federais para a reforma dessas estações. Sem previsão e nem projetos para as obras, impossível arriscar quando esse problema regional será sanado.

O vão formado entre a área de embarque e de desembarque e o trem favorece os tropeções e quedas de usuários, principalmente os mais velhos, mães com filhos pequenos, pessoas deficientes. Não apenas essa parcela está sujeita aos tombos: basta uma pequena desatenção para que o sujeito desequilibre e passe a fazer parte de um tipo de acidente não contabilizado oficialmente, mas que denigre o sistema de segurança do transporte ferroviário prestado à população do Alto Tietê.

Usuários vivem indignados. Eles observam quem tropeça e sabem que podem ser a próxima vítima de uma queda na entrada ou saída do trem.

A gravidade da situação não muda o planejamento do governo do Estado. As reformas para adaptação das linhas à passagem dos trens de carga e de passageiros são esperadas há décadas. Apenas avisos e sinais sonoros alertam o passageiro.

Em algumas das estações, a situação é mais grave e impede o livre acesso de cadeirantes. Idosos costumam ampliar a viagem para descer com um pouco mais de segurança em Braz Cubas. Uma das fotografias registradas pelo jornalista Danilo Sans mostra um vão com uma altura de 50 centímetros – isso mesmo, meio metro!!!

Decepciona, nessa história, a falta de articulação política e da sociedade civil organizada na defesa da segurança e dos interesses da parcela de população que utiliza esse meio de transporte de massa. Muito já se avançou no sistema ferroviário, mas ele ainda peca no atendimento ao público e esses erros reduzem o potencial de alcance de uma alternativa para muitos dos problemas de mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo. Com um trem melhor e mais seguro, mais pessoas poderiam deixar os carros em casa. Ruas e avenidas ficaram mais livres, a poluição ambiental reduziria consideravelmente. Mas, quem se importa?