Perigo à vista

Comentários (0) Cartas Like

Um princípio de afundamento de pista está ocorrendo na Rua Major Pinheiro Franco, nos fundos do Comercial Esperança. O problema acontece junto a uma caixa de inspeção do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e vai se agravando a cada dia que passa. Há o temor de que aquilo venha a afundar de vez com a passagem de um veículo mais pesado por sobre o ponto crítico do problema. Levando em conta que muitos veículos de entregas para o atacadista por ali estacionam, gostaria de chamar a atenção da Prefeitura para o problema, antes que algo mais grave possa acontecer.

Carlos Nakanishi – canaka@hotmail.com