Perfuração do 2º túnel do Centro deve terminar em julho

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A perfuração do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio deverá ser concluída em julho, com o encontro das escavações que estão sendo feitas em duas frentes – uma entrada pela Rua Cabo Diogo Oliver e outra pela Avenida Governador Adhemar de Barros. A obra está com 60% do seu cronograma executados e tem previsão de ser inaugurada no final deste ano.

A expectativa é do secretário municipal de Obras, Walter Zago, que esteve ontem à tarde no local com a reportagem de O Diário para explicar as próximas etapas dos trabalhos executados por 165 pessoas, incluindo operários, técnicos e engenheiros. Os serviços estão sob a responsabilidade das empresas Engeform e Serveng, com acompanhamento da Prefeitura. O segundo túnel possui 426 metros e é maior do que o primeiro, que tem 298 metros.

O secretário explicou que o cronograma dos serviços está dentro dos prazos, sem imprevistos mesmo nesse período chuvoso. “O projeto total, incluindo a construção do primeiro túnel, inaugurado no final do ano, está com mais de 76% concluído. O excesso de chuva causa alguns transtornos de logística para a realização da obra, mas sem gerar atrasos. Não temos problemas com solo e drenagem porque foi feito um estudo técnico muito bem detalhado para evitar surpresas e qualquer tipo de surpresa”, explicou.

Atualmente, as máquinas e operários chegam nas proximidades da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para iniciar a escavação sob a linha férrea. Essa fase é considerada pelos técnicos como a mais complexa da obra porque é preciso realizar as escavações sem a interrupção da circulação dos trens. O avanço nesta etapa é lento, cerca de 60 centímetros por dia, mesmo utilizando tecnologia moderna.

O investimento total da obra é de R$ 128 milhões, com repasse de R$ 98 milhões por parte do Governo Federal e R$ 30 milhões da Prefeitura. Zago explica que a obra está garantida, independentemente de problemas com a arrecadação municipal, porque os recursos são assegurados pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O secretário, que já esteve no cargo no primeiro mandato do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), reassumiu a Pasta no início deste ano informado sobre os projetos em andamento, porque, segundo ele, foi possível “fazer um diagnóstico de todas as grandes obras do Município durante o período de transição”. Ele acredita que não terá problemas com a execução, porque já está familiarizado com todo o processo.

Além do túnel, Walter Zago, disse que outras prioridades da pasta para este ano são a construção do novo corredor Leste-Oeste e as obras de saneamento básico no Bairro do Botujuru, entre outros projetos, especialmente na área da educação, com construção e reforma de escolas, creches e postos de saúde.

Corredor Leste-Oeste

Segundo ele, neste ano será construída a Avenida das Orquídeas, mais um trecho do Corredor Leste-Oeste para fazer a ligação entre Mogi e Suzano, com 4,6 mil metros nos dois sentidos, entre o Rio Jundiaí e a rotatória próxima ao viaduto Professor Argeu Batalha, na Via Perimetral. O projeto, orçado em R$ 88.575.769,48, prevê duas pistas com mais de 10 metros de largura cada uma, corredor exclusivo para transporte coletivo no canteiro central, ciclovia e calçada para circulação de pedestres.









Outra obra prioritária para este ano é a implantação da rede de esgoto no Botujuru e César de Souza, com investimento de R$ 26 milhões, executadas pela Demax Serviços e Comércio Ltda, para beneficiar 35 mil pessoas.

Novo túnel

Apesar de oferecer mais agilidade aos motoristas que estão no Centro e trafegam sentido Mogilar, o túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio continua subutilizado, porque muitos condutores ainda preferem enfrentar filas e esperar o trem passar diante da cancela na passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer.

Na opinião do secretário municipal de Obras, Walter Zago, a resistência de muitos motoristas pode ser “uma questão de hábito”. Ele acredita que com o tempo, esse comportamento deve mudar. Para orientar melhor, a Prefeitura instalou uma sinalização em um raio de um quilômetro no entorno do túnel para que os condutores que vêm de todas as direções sejam informados com antecedência sobre a alternativa.