“Perdóname” em cartaz hoje no Galpão

Caderno A - Capa

O palco do Galpão Arthur Netto recebe neste sábado, após pausa de uma semana, o espetáculo “Perdóname”, que tem como ponto de partida o melodrama das radionovelas. A encenação é do Teatro D’Aldeia, de São José dos Campos. Tem início às 20 horas, com o ingresso no chapéu, ou seja, cada espectador oferece quanto quiser.

“Perdóname”, que tem a direção de Ana Luisa Cardoso, traz uma história de amor e perdão, com destaque para a jornada do protagonista que passa por diferentes provas até conseguir ter seu valor reconhecido. Um melodrama para toda a família, conforme indicação do grupo.

O Teatro D’Aldeia é resultado de uma parceria iniciada há 13 anos pelos atores Vander Palma, Wallace Puosso, Adriana Barja e Ana Cristina Freitas. Uma trajetória pautada por um objetivo maior: o de encantar plateias. Além da criação de novos espetáculos, o Teatro D’Aldeia desenvolve cursos e oficinas de uma maneira peculiar, sempre com a preocupação de atender a diferentes públicos.

O Galpão Arthur Netto está localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, no Jardim Santista. O telefone é 3433 9841. O espaço que é referência em atividades culturais retoma suas atividades com o público a partir deste espetáculo. Na semana passada, por recomendação da fiscalização municipal, o local teve de suspender os espetáculos e oficinas. A partir de anteontem, a fiscalização liberou os eventos no espaço, que paralelamente providencia a documentação para obter o alvará de funcionamento.