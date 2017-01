Chico Ornellas

Desde cedo, muito criança, aprendi a ouvir, prestar atenção naquilo que diziam, procurar memorizar a partir de detalhes. Não por uma capacidade superior; apenas para tentar vencer as carências da dislexia. Ao longo da vida esse treino me tem sido útil.

Nos tempos de repórter, jamais usei um gravador de voz. Pelo contrário, insisto com meus alunos que esse é um equipamento abominável, que transforma o jornalista em um menino de recados. No lugar de sentir o entorno, captar as reações do entrevistado, o gravador torna o repórter só um segurador do aparelho. Também intimida o entrevistado, que passa a medir palavras.

Pelo contrário, se não o tiver e limitar suas anotações a pequenos registros, o entrevistador liberta o entrevistado e o faz pensar ser dono da situação. Conseguir isso é uma façanha e meio caminho andado para obter respostas mais sinceras.

Lembro-me hoje, com clareza absoluta, de frases de meu avô; ele morreu quando eu tinha 7 anos de idade. De minha avó; ela morreu quando eu tinha 17 anos. Do caminho que percorria para a sede do Grupo Escoteiro Ubirajara e as primeiras aulas do primeiro ano de escola, no Instituto Dona Placidina.

Um amigo jornalista, com o qual partilho passagens há mais de 40 anos, me disse, há muito, que eu tenho uma apurada memória afetiva. Acho que ele tem razão. Quando Nelson – é o seu nome – fez essa observação, de pronto recordei um episódio do qual ele foi o epicentro.

Trabalhávamos no mesmo jornal – Estadão – ainda no centro de São Paulo e ele havia feito uma reportagem denunciando algo nas atividades de Sílvio Santos. No dia em que a matéria saiu, Nelson atendeu a um telefonema na mesa que dividíamos. Ficou vermelho e respondeu algo como “você está me ameaçando”. Quando desligou, me contou que um assessor de Sílvio Santos o intimidara ao telefone.

Não perdi a oportunidade: disse-lhe que deveria cuidar da segurança e sugeri um investigador de polícia meu amigo. De imediato, liguei para Renato (a quem Nelson não conhecia), repórter de polícia, que trabalhava na sucursal de O Globo, do outro da Rua da Consolação e o convenci a se fingir de investigador, para garantir a segurança de Nelson. Renato dá expediente, hoje, ao meio-dia, na Rede Record de Televisão.

Por uma semana, o colega de Redação foi acompanhado pelo ‘segurança’ até o estacionamento onde deixava o carro, na Rua Santo Antonio. E a cada dia era instado a pagar uma gratificação. No sábado, juntamo-nos todos e fomos a uma feijoada no restaurante Ao Franciscano, ali perto. Ao fim do aperitivo, Renato chegou, aboletou-se na nossa mesa sem cumprimentar ninguém. Compartilhou a feijoada conosco e, ao fim, pediu a conta dizendo “hoje o Nelson paga”. Saldou o serviço com as gratificações que recebeu de Nelson.

Quando celebrou seus 80 anos meu pai – que se foi este ano, aos 105 – comentou, na reunião de família, que avançar na idade tinha um único problema: administrar as perdas. Todas as perdas.









E ele falou, por um bom tempo sobre o que entendia por perdas: “Perder o tempo, o que é diferente da queixa que muitos fazem por ter perdido tempo” disse ele. “Você nunca perde o tempo se ler, se ouvir, se viver, se trabalhar, se cuidar dos seus, se honrar cada momento, se cumprir cada compromisso, se olhar cada amigo”.

CARTA A UM AMIGO

O Caminho de Santiago

Meu caro amigo

Confesso – é de arrepiar. Algo parecido senti há cerca de 20 anos, quando me deparei com a Catedral de Colônia, na Alemanha, cujas obras foram iniciadas em 1248 – mais de 250 anos antes da descoberta do Brasil. Também há poucos anos, quando passei por Santiago de Compostela, na Espanha, e me prostrei defronte à Catedral! Uau! Obras iniciadas em 1075!

Fui ter a Santiago com meu filho Felipe a convite de um amigo espanhol de longa data. São 75 quilômetros desde A Coruña, onde ficamos por cinco dias.

A cidade não chega aos 100 mil habitantes e ocupa o mesmo terreno de um povoado romano que vingou, entre os séculos I e V. Desaparecido, o vilarejo transformou-se em um cemitério até do século VII. O que existe hoje é resultado da ocupação religiosa ocorrida entre os anos 820 e 835 após a descoberta do que, se acredita, seja o sepulcro do apóstolo Santiago. A universidade local foi fundada no século XVI.

Como você pode constatar, aquele pedaço da Espanha é muito mais do que a popularização havida recentemente, parte pela decisão da Unesco que o considerou Patrimônio da Humanidade, parte por “Diário de um Mago”, livro de Paulo Coelho. Mas há registros de peregrinações havidas desde o século IX.





Completa, a caminhada exige o percurso de 750 quilômetros – a pé, a cavalo ou de bicicleta. Indispensável que o peregrino obtenha sua credencial, espécie de passaporte, que ele apresentará para carimbo, em pontos estratégicos. Terá direito a pernoitar em abrigos exclusivos e, ao final, lhe garantirá o diploma de peregrino. Mas atenção: se a pé, é preciso andar os últimos 100 quilômetros para ter direito ao certificado. De bicicleta, a exigência sobe para os 200 últimos quilômetros.

Você me pergunta se me entusiasmei em andar tudo isso? Não, mas fiquei muito feliz ao encontrar um lugar que preserva suas origens, como forma de cobrar dos presentes o respeito à obra dos que lhes deram vida e o compromisso com o futuro. Lembrei-me, então, de um incêndio havido nos arquivos da Prefeitura de Mogi das Cruzes logo após sua transferência para as instalações da antiga NGK na Rua Flaviano de Melo. Um assessor do prefeito da época comemorou: “Ainda bem que só queimaram documentos de até 15 anos atrás”. Pobre coitado não avalia que o povo que não preserva documento de 15 anos jamais terá documento de 100 ou mais anos.

Um grande abraço do

Chico

FLAGRANTE DO SÉCULO XX

QUEM É

MIRAGAIA – O advogado José Miragaia Ribeiro graduou-se pela 121ª turma da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1952. Teve uma rápida passagem, como deputado, pela Assembleia na 4ª legislatura (1959-1963), em que se elegeu suplente pelo PST com 2.974 votos. Nos poucos meses em que exerceu o mandato produziu o que muito deputado de mandato pleno não fez: propôs a criação da Escola Superior de Administração de Negócios, a Faculdade de Agronomia, o Colégio Comercial, Posto de Saúde em Cesar de Souza, Serviço Obstétrico Domiciliar e Serviço Odontológico Rural; tudo em Mogi das Cruzes. Morreu dia 8 de setembro de 1973.

O melhor de Mogi

Sertão dos Freires. É difícil, muito difícil chegar lá. Mas, no pé da Serra do Mar, o espaço sobrevive como um dos últimos focos de resistência à especulação imobiliária. Foi parte do Império Jafet.

O pior de Mogi

Que falta nos faz um deputado federal. Tivéssemos um ativo, como foi Maurício Najar, e a Prefeitura local não ficaria a míngua. com o atraso no repasse do governo aos serviços de saúde.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… chamar a Avenida de Voluntário Fernando Pinheiro Franco e não “dos bancos”.