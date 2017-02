Pelo bem de Mogi

Editorial

A Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab) tem agido como deve agir uma entidade na defesa dos interesses da comunidade por ela representada. Ao decidir representar as empresas e, por consequência, os trabalhadores e os moradores daquela região, tem conseguido se fazer ouvir e pressionar detentores de cargos no poder público e nas estatais ou concessionárias responsáveis pela prestação de serviços essenciais para a cadeia produtiva e o escoamento dos produtos fabricados ou distribuídos pelas empresas associadas.

Apresentado principalmente pelas lideranças políticas (quando lhes convém), como uma das mais interessantes regiões destinadas à indústria e a negócios na Região Metropolitana de São Paulo por causa da oferta de terrenos inseridos em Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI), o Taboão não possui a infraestrutura necessária para cumprir adequadamente o papel que representa. O lugar peca em questões primárias, como a falta de um rápido acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70).

Verdade seja dita, essa área industrial já esteve bem mais desprovida da atenção do poder público e dos responsáveis pela energia, telefonia e até entrega de cartas e encomendas, como os Correios. Alguma coisa melhorou. Mais, ainda há muito o quê fazer para esse polo industrial se mostrar atrativo aos empreendedores. Independente do tamanho do bolso, o investidor prospecta com riqueza de detalhes e tem acesso a informações privilegiadas sobre as condições do local onde ele pretende investir mil ou um milhão de reais, ainda mais em tempos de vacas magras.

A Agestab tem representado o empresariado do Taboão, tocando em pontos estratégicos e atuais, como a necessidade do acesso à Rodovia Ayrton Senna, o cumprimento das promessas de reforçar a distribuição de energia elétrica feitas pela EDP Bandeirante, e mais recentemente, o enxame de moscas que apavorou a todos por ali.

Políticos já notaram o poder de persuasão dessa associação, que ouviu os dois principais candidatos a prefeito, no ano passado, os planos para o lugar. E têm mostrado algum trabalho. A Agestab sabe que há muito chão a ser percorrido e nós torcemos para ela se mantenha firme nesse propósito. Esse tipo de cobrança é para o bem-estar do Taboão, dos próprios empresários e, e no sentido maior, da Cidade. Mogi tem interesse na manutenção dos empregos atuais e nos empregos que podem ser gerados no Distrito Industrial, no futuro.