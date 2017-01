Pela primeira vez, mulher comandará o CPAM-12

QUADRO DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Pela primeira vez na história do CPAM-12 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano), responsável pelos Batalhões 17º, em Mogi; 32º, em Suzano; e 17º, em Itaquá, uma mulher, Mônica Dias Ferreira, de 45 anos, assume o comando. Ontem, ela foi promovida a coronel e, já em Mogi das Cruzes, apresentada aos oficiais no quartel da Rua Coronel Souza Franco, no Centro. A breve solenidade teve a participação do subcomandante da PM no Estado de São Paulo, Francisco Alberto Pires Mesquita, e do também coronel Nelson Celegatto, o qual lidera o CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), na Capital. Ao falar à imprensa, a coronel Mônica afirmou que “vou dar continuidade ao trabalho do coronel Mauro”.

Ela se referiu ao comandante Mauro Lopes. O oficial superior chegou a Mogi e Região em 2 de abril de 2015, sendo que substituiu o coronel Celegatto. Segundo Mônica, a 11ª comandante do CPAM-12, “estou muito honrada e grata e espero fazer jus por essa confiança que o Comando depositou em mim”.

Há 27 anos atuando na Polícia Militar, Mônica Dias disse que “a Região é uma extensa área territorial, são 8 municípios, mas estou preparada para assumir essa responsabilidade”. Até quinta-feira, ela exercia o comando do 1º Batalhão de Trânsito, em São Paulo, então, como tenente-coronel.

Na segunda-feira, a coronel Mônica já inicia o seu trabalho. O ex-comandante Mauro Lopes está em férias, porém ao retornar vai para a Capital, a seu pedido, prestar serviços no Corpo de Bombeiros, segundo informações do P5 (Setor de Relações Públicas) do CPAM-12.

O 35º BPM/M, exclusivo de Itaquá, cidade que se destaca na Região do Alto Tietê em termos de criminalidade, já tem uma mulher comandante, a tenente-coronel Fabiana Bergamim.

Oficial gera expectativa

Mais do que a Polícia Militar manter o seu ritmo de trabalho dentro de estratégias previamente planejadas pela Corporação, é grande a expectativa em torno da chegada da coronel Mônica Dias à frente do CPAM-12, considerando que ela deve exigir mais resultados positivos da tropa, o que pode refletir na redução dos índices de criminalidade, principalmente relacionados aos crimes contra o patrimônio – furto, roubo e estelionato. Também espera-se que seja retomada a união entre as Polícias Militar e Civil, deixando de lado divergências, pois as duas instituições estão de um só lado: da lei e da ordem.