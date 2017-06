Pedro Luiz Stringhini, um bispo do terceiro milênio

Cidades

CARLA OLIVO E

CHICO ORNELLAS

Um bispo do terceiro milênio, ordenado padre após o Concílio Vaticano II. Esqueça o velho costume que acompanhava seus antecessores: ao serem cumprimentados, estendiam o anular direito, aguardando o simbolismo de um beijo sobre o anel. O anel está lá, assim como a cruz peitoral. Mas nenhum de ouro. Sobre a impecável camisa de colarinho clerical, dom Pedro Luiz Stringhini vira e mexe ajeita o crucifixo prateado. Bispo de Mogi há 4 anos, 63 de idade, dom Pedro vem de uma família de imigrantes italianos: seus avós foram parte da onda migratória do final do século XIX e se estabeleceram na agricultura em Laranjal Paulista. Um entre 13 irmãos, com 11 anos começou a frequentar o Seminário Menor de Sorocaba, mas teve de interromper os estudos clericais, quando o seminário fechou. Mais alguns anos, estava nos confins da Amazônia, lecionando para famílias ribeirinhas. Outro tanto, estudava Filosofia pela manhã e trabalhava à noite na editoria de Revisão do jornal O Estado de S. Paulo e da Editora Banas. Por duas horas, na Residência Episcopal da Rua Ipiranga, hoje também sede da Diocese, dom Pedro falou de sua vida, a experiência nos movimentos sociais da periferia de São Paulo, a passagem pela Diocese de Franca e a chegada a Mogi.

Quando surgiu a vocação religiosa?

Sou o mais velho dos 13 filhos. Meus avós eram imigrantes italianos e a família toda é católica. Morávamos no sítio, em Laranjal Paulista, no Interior, onde nasci. A igreja era nossa única realidade, tenho uma tia e uma prima freiras. Em 1964, com 10 para 11 anos, comecei no Seminário Menor, de Sorocaba, que fechou na época do Concílio. Então, voltei para Laranjal e terminei o primeiro e o segundo graus. Aos 18 anos, vim para São Paulo, fiquei um ano na Editora Banas e dois como revisor do Estadão, quando estudava Letras na Faculdades Anchieta. Tinha aula das 19h30 às 22h30, descia a Rua da Consolação, entrava no Estadão às 23 horas e ia até as 4h30. Já aos 21 anos, em 1975 e 1976, fui missionário leigo no Amazonas.

Como foi esta experiência?

A sede era em Itacoatiara, a seis horas de ônibus de Manaus, mas fiquei em um vilarejo ribeirinho – Urucará –, 7 horas de barco descendo pelo Amazonas, onde dei aulas. Era 1975, havia apenas um telefone público e não existia carro na localidade, mas na casa paroquial tínhamos uma lambreta, que eu usava para dar aulas em escolas da zona rural. Dom Paulo Evaristo (Arns) era arrojado e, em 1974, mandou três padres para lá. No ano seguinte, ele queria enviar leigos, me preparei e fui. Foi uma experiência valiosa conhecer aquela realidade, trabalhar na Igreja e dar aula na escola agrícola para os filhos de colonos. Eles eram pobres, mas não miseráveis, havia peixe e mandioca em profusão.

Quais passagens marcantes desse tempo?

Dois anos é pouco, mas esse tempo me marcou, tanto que voltei para lá a passeio. O maior problema era a falta de desenvolvimento, havia necessidade de melhorar as casas e a assistência médica, além de começar a agricultura, por isso a Igreja fez a escola agrícola. O padre Augusto, um italiano que vivia no mato e já morreu, dizia que a filosofia era virar a cabeça do caboclo, que só olha para o rio, para que olhasse para a terra, então formou as colônias agrícolas lá

E depois do Amazonas?

Comecei a Faculdade de Teologia no Ipiranga. Filosofia nunca fiz porque Letras tem disciplinas semelhantes. Lá estudei, dei aula já padre, e morei na Casa São Paulo e na Casa dos Padres Idosos, última obra de dom Paulo Evaristo. No primeiro andar morava o monsenhor Lino dos Santos Brito, que tinha sido vigário de Mogi e falava muito daqui. Fui a última pessoa que conversou com ele quando, aos 94 anos, se despediu de mim entregando peças de roupas para serem doadas aos pobres. Morreu alguns minutos depois.

Quando o senhor se ordenou padre?

Fui ordenado em 1980, com 26 anos, por dom Paulo Evaristo, na Igreja Cristo Rei, do Tatuapé; trabalhei na periferia de São Paulo, fui reitor do seminário e estudei 4 anos de mestrado em Bíblia, em Roma. Antes de ser padre, já trabalhava na periferia, um pouco até por rebeldia, nos anos quentes de censura e de repressão aos estudantes. Saíamos das aulas de Teologia e íamos às passeatas dos estudantes, no Largo de São Francisco. Depois veio o movimento operário, com as greves e a liderança do Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República), no ABC. Já tinha trabalhado no Amazonas, tinha todo aquele idealismo e dei trabalho ao padre reitor porque queria sair do Tatuapé e ir à periferia, mas precisava terminar os estudos e me tornar padre antes. Até que um dia, ele se aborreceu e me deixou ir. Esta era uma missão religiosa e política. Pouco depois foi fundado o PT, em 80, quando já trabalhava na periferia de São Mateus. Atuei no Jardim da Conquista, em São Mateus, onde passei três anos rezando missa na terra, em assentamentos dos sem-teto, nos tempos da Luíza Erundina. Em cada lugar destes fizemos uma comunidade eclesiástica, depois fiquei bispo e fiz a paróquia. Fui seminarista, padre e bispo na mesma região da periferia.

E a ordenação como bispo?

Fui ordenado bispo em 2001, aos 47 anos, mas dom Paulo Rolim Loureiro, o primeiro de Mogi, foi bispo ainda mais novo porque temos fotos dele de 1953. Mesmo como bispo auxiliar, ele já frequentava Mogi, que pertencia a São Paulo e, em 1962, quando Mogi passou a ser Diocese, ele veio ser o bispo daqui.

Dom Paulo Rolim era heráldico, tinha a noção absoluta da liturgia do cargo e era bispo da high society. O senhor teve a trajetória do religioso da periferia, sem paróquia. Isso deve-se à proximidade com dom Paulo Evaristo?

Meu trabalho, minha visão da igreja e da sociedade tem a ver com dom Paulo Evaristo, que me ordenou padre, mas seis meses antes, fui ordenado diácono por dom Luciano Mendes de Almeida, bispo auxiliar de São Paulo, que também era da periferia. Depois, como bispo, fui auxiliar de dom Cláudio Hummes, que era do ABC; sem dúvida, tive estas influências. Assim como em Mauá, minha primeira missa como bispo aqui foi na periferia, não na Catedral. Cheguei em um domingo à tarde, quando o padre Zé Eduardo foi me buscar no aeroporto. Na terça, tinham marcado missa pela manhã na Catedral, com o prefeito, vários padres e muita gente, mas na noite de segunda-feira celebrei na Vila Cristina, ao lado da Fundação Casa, em Ferraz.









Logo que chegou o senhor atentou para o desmatamento da Serra do Itapeti…

Nos anos 80, 90, o social não passava pelo ecológico. Isso começou a partir deste século. Chamou atenção a pergunta que fiz sobre o desmatamento na Serra. Admiro o fato de aqui, em volta da metrópole, ainda termos Mata Atlântica, mesmo com a tendência de ir desaparecendo, embora esta consciência ecológica esteja aumentando. Comecei a falar disso, iniciamos a Pastoral da Ecologia para diálogo com a sociedade, a Festa do Divino passou a fazer as caminhadas ecológicas, que neste ano saiu da Cúria, plantamos árvores no Tabor, a EDP Bandeirante fez parceria conosco para compensações ambientais, arborizei a Cúria e tirei o muro daqui e da Faculdade Paulo VI e coloquei grades e plantas.

Quantos padres a Diocese tem hoje?

Cheguei em novembro e ordenei oito padres que estavam sendo preparados em janeiro. Fomentar vocações, ordenar padres e formar paróquias são minhas metas e, nestes 4 anos, pude ordenar 31 padres e formar 30 paróquias no Alto Tietê. Hoje, são 77 paróquias e 100 padres. Aumentei este quadro em um terço nos 4 anos.

Como se explica a recuperação tão rápida de igrejas como a Catedral, o Santuário Bom Jesus, a Capela de Santa Rita nestes 4 anos?

Também restauramos a Capela dos Remédios e converso sempre com os padres sobre a manutenção das igrejas. O telhado da Igreja de César de Souza precisa de revisão. Houve reformas feitas com a indenização de desapropriação de um terreno em Arujá, por parte da Sabesp, em 2013. Isso permitiu a construção do Seminário Menor, com adolescentes a partir dos 14 anos que fazem o Ensino Médio no Instituto Dona Placidina e moram aqui. Em 2014, começamos a experiência com 6 meninos que moravam na Cúria e, no ano seguinte, em 2015, iniciamos esta casa de hoje. Outra prioridade é a formação, por isso, reforçamos o Colégio Diocesano de Suzano, dirigido pelo padre Marcos Sulivan, que também toma conta do Santuário Bom Jesus e concluiu a reforma, e a Faculdade Paulo VI, trazida do Tabor para o Mogilar, possibilitando cursos à noite para leigos, além da construção do prédio novo, que deu mais consistência à faculdade.

E o casarão da família Avignon?

O Casarão faz parte do complexo da faculdade, mas precisa de restauro para devolver o estilo dele, porque foram acrescentados puxadinhos. É uma casa bonita, com paredes grossas e janelões antigos. Tenho o sonho de restaurar para fazer a Cúria ali ou para incorporá-lo ao complexo da Faculdade, que hoje tem 200 alunos, mas deveria ter 500 para se equilibrar.

A Diocese de Mogi está entre as 10 mais importantes para a Arquidiocese de São Paulo?

Em volta da Diocese de São Paulo há 8 dioceses e Mogi é uma delas, tem sua importância no conjunto, sua característica. Uma experiência que me marca é o relacionamento que criei com a Chácara dos Baianos, porque logo que cheguei, fui procurado pelo Mário Berti, Silvio Berti, Laerte Silva e Mário Sérgio de Moraes sobre a tensão que aquelas viviam, de perder suas terras. Fui lá, celebrei missa, neste período houve o reconhecimento da posse por parte do Incra e participei do processo. Ao lado tem o pessoal da Vila Barreiro, que são os sem-teto, e ainda não tiveram a situação resolvida.

O senhor tem histórico de movimentos sociais e assume uma Diocese conservadora sobre o aspecto político, onde o PT nunca teve força. Não lhe é estranho?

Sempre procurei dialogar com todos os segmentos e não sou tão arrojado ou radical. Faço meu trabalho da Igreja antes de tudo e as coisas vêm como consequência. Nas chacinas daqueles jovens, as mães me procuraram e, no primeiro ano da morte, celebrei no Cocuera, local dos crimes. No segundo ano, celebrei na Catedral. São gestos pequenos, mas que marcam a solidariedade com as famílias sofredoras. Não são coisas que a gente procura, organiza, mas que acontecem como consequência da vida. Seja neste caso ou no da vertente oposta, porque a Igreja é de todos.

Em relação à Pastoral Carcerária, o CDP do Taboão é muito ruim?

Tenho ido pelo menos duas vezes ao ano ao CDP do Taboão e as condições não são as piores. É ruim no sentido de que é uma prisão, precária, superlotada, mas em relação ao que se vê falar por aí é menos desumana. Há agentes penitenciários sensibilizados e que levam os princípios religiosos para lá.

Há um trabalho voltado à prevenção das drogas?

Na Vila Estação foi criada a Capela Santo Antônio, onde celebrei com o padre Francisco Deragil. Fiz visitas lá e o movimento popular da moradia aproveitou para pedir meu apoio. Uma vez, durante o dia, numa reunião na casa de uma moradora, vi a movimentação de drogas nas ruas. Com o diácono Valmir, que é ex-policial, e sua esposa, abordei os jovens. Tivemos um diálogo duro, mas interessante e desafiador para a realidade. Eles disseram que não eram dali, mas que estavam trabalhando como vendedores. Perguntei o que vendiam e disseram que o que vendiam eu não compraria. Perguntei se esta situação estaria bem para a vida deles e me responderam que tinham que viver, então, pedi que Deus os abençoasse. Foi uma conversa realista.

O senhor também visitou moradores de rua?

Visitei a Abomoras e temos os freis e as irmãs da Fraternidade dos Pobres de Jesus, que fazem este trabalho nas ruas. Já conversei com muitos moradores de rua em frente à Faculdade. Questiono porque estão ali, dizem que não têm onde ficar e falo que de algum lugar vieram, mas a conversa é de que a família está na roça. Na minha infância, preferia ficar na roça do que na rua, hoje eles preferem a rua do que a roça. A questão dos valores é bem difícil, mas nos encontros do Regata-me, feito pelos freis e freiras, há cerca de 200 jovens e muitos são resgatados. Falando nestas comunidades eclesiais mais pobres, tenho procurado voltar o olhar para a criação de capelas em locais periféricos, como o antigo Raspadão, em Poá, que virou Vila São Francisco. Em Suzano, conheci uma favela com 2 mil pessoas no caminho da casa de recuperação Nossa Senhora de Guadalupe. Quando entrei na favela, não havia igreja e celebrava no quintal, na rua e numa associação, da qual depois compramos o terreno por R$ 14 mil. Queríamos um terreno no Nova Mogilar, onde precisamos fazer uma igreja, mas lá só tem um terreno que custa R$ 2 milhões.





Mogi, uma cidade absolutamente conservadora, não abriga movimentos mais conservadores que circulam no entorno da Igreja, como Opus Dei e Arautos do Evangelho.

Temos tudo isso, mas não diria que há expressão em Mogi. Dos arautos não há padres e nem religiosos, mas sim leigos que são adeptos. Já no Opus Dei, há magistrados, pessoas de formação intelectual, mas não é um grupo expressivo. Encontro com eles nas missas, mas nunca nos reunimos.

E sua experiência com a Igreja de Santa Rita, no Socorro?

Logo conheci, achei horrível. Estava tudo parado e falei com o padre Deoclécio. Mudamos o projeto arquitetônico e tudo foi acontecendo de forma providencial. Por sorte, o padre Alessandro apareceu, falando de igreja e de Santa Rita. Ele cativa, celebrou comigo no sábado na quermesse, o povo fica doido e ele tem que sair correndo da missa. É simpático, comunicativo, autêntico e humilde. Ele já tinha me rodeado, mas dei uma segurada. Fui até meio ríspido com ele porque um dia me encontrou aqui na frente, de carro, indo para o clero militar, em Brasília, e falou que queria conversar para vir trabalhar aqui. Disse que as coisas não eram assim e que deveria ficar onde estava. Mas ele reapareceu na hora certa e fez a reforma da capela que virou paróquia. Com a Capela de Santa Rita da Rua Ipiranga, quando o padre Cláudio Taciano a fechou e derrubou tudo, fiquei bravo porque achei que não conseguiria construir. E conseguiu. Mas há outras que não vão para frente. É difícil.

E a Festa do Divino?

É algo único, gostei da Festa quando vim para cá, mas tive um frente a frente com a Associação Pró-Festa, sobretudo mostrando que não era a Diocese que colaborava com a Associação, mas que ela é que deveria colaborar com a Diocese. As coisas não são só poesia e fizemos ajustes, mas sempre apreciei o histórico, a realidade da festa, que é uma característica da Diocese, porque outras cidades também a fazem, assim como as festividades dos padroeiros. A religiosidade e a devoção popular são fortes na Diocese.

Estamos na era das redes sociais. Nesta semana, a discussão foi sobre os preços dos pratos da quermesse. Qual sua opinião?

Tem muita gente que fala isso todos os anos, mas é o tipo de assunto que não sei resolver, já conversei com os festeiros, com a Associação, mas nunca nem me deram resposta convincente e nem mudaram isso. Claro que se fosse depender de mim, gostaria que fosse mais barato, mas seria irresponsável se desse ordem aos festeiros e à Associação para abaixarem os preços, porque não sou eu quem está lá no dia a dia, mas recebo apelos e no meu coração gostaria de baixar isso. Respeito a direção da festa, mas isso não quer dizer que não se possa almejar, sonhar e pleitear. Nossa Faculdade é barata e insisto que é bom que seja assim. Gostaria que a Filosofia fosse de graça.