Pedreiro morre em acidente em César de Souza

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil vai aguardar os laudos necroscópico e pericia para apurar com detalhes a causa do acidente, que aconteceu, às 4 horas, da madrugada desta quinta-feira (4), que resultou na morte do pedreiro Alberto Tadeu da Silva, de 41 anos, que residia no Bairro do Botujuru.

Segundo a Polícia, ele perdeu o controle de sua Honda CG, 125cc, Titan, DHA-1091, de Mogi, ao trafegar pela Avenida Francisco Rodrigues Filho, em César de Souza, no sentido Nova Mogilar-Botujuru. O pedreiro Alberto invadiu o canteiro central, sofreu uma queda e bateu a cabeça. Com o forte impacto, sofreu traumatismo craniano, apesar de estar com o capacete e morreu.

O corpo de Alberto só foi reconhecido no Posto do IML por sua companheira, a faxineira Edméia Adão, de 28 anos. Ela foi avisada por um policial militar, o qual ligou para o celular do marido que estava em casa. Os documentos do pedreiro não foram localizados.