Peça traz a vida de Francisco de Assis ao palco do Vasques

O espetáculo que conta a vida de Francisco de Assis, nascido em uma família italiana rica na Idade Média que abandonou tudo para se dedicar à caridade, será encenado neste sábado no Teatro Vasques, em duas sessões, às 18h30 e 20h30. Ainda há ingressos para o segundo horário.

A alegre montagem da Companhia do Ator, com texto e direção de Gabriel Veiga Catellani, faz uma releitura contemporânea e bem atual da obra de Francisco de Assis, num espetáculo leve, intenso e emocionante, com músicas cantadas ao vivo pelos 14 atores que compõe o elenco.





São mais de 60 figurinos e muitos efeitos especiais que se transformam numa verdadeira viagem a história deste grande homem, que é referência até os dias atuais para pessoas de todas as crenças.

A produção do espetáculo “Francisco de Todos Nós” é da WeGa – Estilo em Produção. No elenco estão Wendel Pinheiro, Eliane Bussotti, Ana Andrade, Alceste Madella,Evan Halegam,Tânia Gimenez,Edson Lupe, Márcia Teixeira,Almir Macul,Tiago Maciel, Shirtes Filho, Rita de Cássia Lira,Talita Matos e Regina Maria Catellani.

O ingresso antecipado custa R$ 25,00 e pode ser adquirido até uma hora antes do início da encenação. Vale lembrar que há disponibilidade para a segunda sessão, às 20h30. Os assinantes de O Diário pagam R$ 20,00, mediante apresentação da carteirinha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4790-1920 ou 98185-3391 (WhatsApp).

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Carmo.