Paulo Costa mostra a Mogi que cativa

Cidades

ELIANE JOSÉ

Durante um almoço, em Jacareí, o professor de inglês Boris Grinberg contou que dona Cecília e senhor Julio Moreno procuravam quem tocasse a conhecida pensão para professoras, instalada ao lado do Ginásio do Estado, com sete quartos, um belo fogão à lenha na cozinha e uma edícula, no agora conhecido Casarão da Coronel, construído nos anos 1920 e um patrimônio à espera de preservação. Era 1953. Dona Lucinda Santana, com quatro filhos, passava por um momento daqueles. O marido, Paulo Costa, perdeu-se em dívidas e dificuldades, e caiu no mundo. E a pensão mogiana era maior do que a do Vale do Paraíba, persuadia Grinberg. O negócio foi fechado. Paulo Costa Júnior tinha 12 anos quando a família mudou-se para cá. Rápido, se adaptou à Mogi com calçamento apenas no “centro do centro”, aos encontros dos rapazes na barbearia do Dinho, na Discolândia, no Café Natal. A bola e a patota de amigos o atraíam mais do que as aulas de professoras, que, imagine (!), moravam na mesma casa que ele. Dois anos de repetência do primeiro ano do Ginásio foram demais para dona Lucinda, que arrumou um emprego para o filho, no Banco Moreira Salles. Ali, trabalhou por dois anos, por meio salário mínimo. Aos 20 e poucos, foi admitido como gerente na Companhia Nacional de Tecidos, fabricante das conhecidas camisas Orly. Depois, vieram a Alpargatas e a carreira como executivo no ramo de moda e confecção. Paulito, como muitos o chamam, viveu tempos fora até retornar a Mogi, quando a mulher, Ana Maria Campos, enfrentou o câncer. Ela faleceu em 2013. Em 2015, ele reencontrou a jornalista Vanice Assaz, com quem vive num apartamento do 15º andar, com vista para a Serra do Itapeti. Paulo vê na certidão da Cidade quatrocentona, algo notável: “Onde quer que eu caminhe, encontro uns 10 conhecidos, no mínimo”. Eis a entrevista de quem nasceu em Jacareí, mas deixa o coração batucar por Mogi:

A maior parte da vida você viveu na Capital e em outras cidades, pensava em voltar a morar em Mogi?

Não foi algo assim, tão planejado, embora eu mantivesse esse apartamento, mesmo morando em Criciúma, onde fui sócio de uma confecção, a Sidertex. Mas, penso que, no fundo, seria assim mesmo.

E como chegou a Mogi?

Tinha 12 anos, e minha mãe tocava pensão em Jacareí. Meu pai a deixou após uma quebra nos negócios, ele vendia lenha, tinha uma fazenda em Paraíbuna. E o professor Boris Grinberg, de inglês, almoçava na pensão. Ele contou que havia uma pensão maior, e os donos, dona Cecília e o senhor Julio Moreno, estavam querendo alugar o ponto. Ela veio, gostou e mudamos.

E logo se adaptou?

Era 1953. Mogi tinha ruas calçadas só até onde hoje está o supermercado Shibata (esquina das ruas Otto Unger e Olegário Paiva), pelos lados do Socorro, tudo terra. E eu era menino. Logo estava conhecendo os campos de futebol, o Náutico, o Portinho dos Pelados (na ponte do Rio Tietê, no Rodeio), e frequentando rodas de amigos na barbearia do Dinho, irmão do Erasmo e o Edson, e com a patota, Sérgio Knipell, Hugo Souza Santos, Roberto Bottini, Marinho Veiga, Adilson Ariza, José João Mossri, e outros.

E ficavam na rua a tarde toda?

Também durante a manhã, porque eu faltava muito às aulas, menos nas das professoras que moravam em casa, e podiam contar para a minha mãe. Tinha um campo de futebol na esquina da Rua Casarejos e a Capitão Manoel Caetano, que a meninada era quem cuidava, capinava.

Porém, começou a trabalhar com 14 anos?

Eu repeti o primeiro ano (do Ginásio) duas vezes, por falta, e a minha mãe arrumou um emprego no Banco Moreira Salles, onde está hoje uma pastelaria chinesa, em frente à Praça Oswaldo Cruz. Ganhava meio salário-mínimo, e gastava tudo. Eu era terrível, mesmo trabalhando, eu faltava e ficava na praça, rindo dos amigos que estavam trabalhando.

Todos trabalhavam?

A maioria, e muitos estudavam à noite, no Liceu Braz Cubas, como eu, que saí do Ginásio do Estado.

E essa Mogi, como era?

Não tinha possibilidade de alguém te incomodar na rua, onde ficávamos, às vezes, até duas horas da manhã, conversando. Assalto? Nada. Nós íamos de um lugar a outro, na Discolândia, do Máximo, mesmo dono da Livroeton, no Café Natal, na Rua Dr. Deodato. Depois, tinha cinema no Urupema e no Avenida, bailes no Clube Itapeti.









Você era popular.

Nisso, as irmãs, Maria Luísa, Maria Lúcia e Maria Helena, ajudavam porque eram bonitas, paqueradas.

Na pensão, morava quem?

Era um casarão enorme, com sete quartos, um para mim, único homem, um de minha mãe e irmãs, e cinco para 10 professoras, que moravam distante. E tinha o almoço, para 20 e poucas pessoas, e as marmitas, que também saíam da cozinha, com fogão à lenha, e fogãozinho de quatro bocas, menor, a gás. A casa era frequentada por pessoas como os professores Lindalva do Carmo Zambuzzi, Paulo Ottoni, Claudio Abrahão, Abílio de Melo Pinto, o promotor César Augusto Caldas, que era músico e compositor, o Manoel de Melo Freire, que todos conheciam como Manecão, mas ele detestava o apelido, o médico Wilmes Roberto Gonçalves Teixeira. E essas pessoas eram alegres, cultas, sempre tinha música, encontros de poesias, lembradas ainda hoje pela minha mãe, que declama poesias muito bem. Hoje, ela tem 101 anos. Era uma casa muito alegre.

E a Ana Maria?

A minha esposa estudou em um colégio interno, em Rio Claro, e me paquerava, mas eu não sabia. Os relacionamentos eram outros. Ela gostava de mim, e a amiga, Ana Teresa Malozze, servia de cúpido, e eu pensava que era ela, e não a minha mulher, que se interessava por mim. Era de uma inocência… As duas trocavam cartas e, uma vez, a Ana Teresa mandou o papelzinho de uma bala que eu havia desembrulhado e deixado no balcão do (Clube) Itapeti.

E se casaram em Mogi?

Em São Paulo, onde eu já morava, porque fui trabalhar na Cia. Nacional de Tecidos, das camisas Orly.

Repetiu de ano e aos 21, era gerente?

Pois penso que puxei à minha mãe, severa, mas muito justa e, quando ela arrumou o emprego de arquivista, no Banco Moreira Salles, disse, guarde o dinheiro, logo você vai para o Exército e vai precisar, não vou te ajudar. Quando fui servir, em Caçapava, tive de me virar. Para ir para Jacareí, eu e o Hugo de Souza Santos pedíamos carona ou pulávamos o muro da estação ferroviária, e ficávamos nos escondendo do cobrador. Quando o trem parava em Sabaúna, descíamos para disfarçar, e entrávamos por outra porta. Descobri que o soldo do cabo, era maior. Fiz o concurso, que ninguém se interessava, e passei. Sai do Exército cabo, apto a ser sargento. Minha mãe tinha tino para os negócios.

E você apanhou muito?

Muito, a perder a conta. Lembro de uma surra que considero, ainda hoje, injusta. Nas férias, fomos para a fazenda do tio Minzinho (Joaquim) e os primos Valter, Chico e Paulo começaram uma brincadeira, queriam me ‘laçar”, e eu não gostei. Fugi deles e fui de Paraíbuna a Jacareí, a pé. Andei uns 20 e tantos quilômetros, um dia inteiro. Quando cheguei em casa, a notícia chegou antes de mim, e eu ainda apanhei.

Isso lembra as mudanças de valores, na educação, nas relações sociais…

A nossa educação, e a educação dos meus filhos, não quero parecer pedante, mas vou arriscar dizer, foi dada pela dona Lucinda, com o exemplo, o cumprimento às pessoas, a postura na mesa, na rua, o respeito ao outro, aos mais velhos. E, num determinado momento, parece que isso se perdeu e passou a valer, a cultura da vantagem, virou virtude levar vantagem em cima do outro, ficar rico a qualquer custo, isso virou motivo de admiração. E os exemplos vão desde o Getúlio (Vargas), o Adhemar (de Barros), eles faziam isso naquele tempo, quando os espertos foram valorizados.

E o que virá para os netos, bisnetos?

Apesar de tudo, sou um otimista, e pode parecer incoerente, mas as pessoas mais novas estão aprendendo sobre o cuidado com a terra, o ar, a água, com a administração das pessoas, numa visão que quando criança, eu não tive. Para mim, nesse sentido, o mundo pode ficar melhor. Quando você compara: eu convivi com o Waldemar Costa Filho (ex-prefeito) é uma coisa, já falar do Valdemar Costa Neto (ex-deputado federal), não pega bem. Estar perto de quem quer levar vantagem sempre, não é mais uma boa, não é bem visto.

Quando você voltou para Mogi?

Em 2012, quando a minha esposa, Ana Maria começou a apresentar os sintomas do câncer, então, retornamos para o tratamento, e ela faleceu em 2013.





E como você encontrou Mogi?

Sempre estive por aqui, apesar de viver em outros estados, e principalmente, por viajar muito (no grupo Alpargatas, e depois, com na consultoria à indústria têxtil e de moda), mas acho incrível sair de casa para ir almoçar na Espê (Esperança Yague, no Feijão & Cia) e sempre encontrar, uns 10 conhecidos, pelas ruas. Eu acho que Mogi tem divisão social grande: você tem o Centro com as quatro ruas (Ricardo Vilela à Flaviano de Melo), um grande corte a partir da Voluntário Fernando Pinheiro Franco, até Jundiapeba, e do outro lado, acima da Narciso Yague Guimarães, com Socorro, Vila Oliveira. E penso que o fato desse Centro não ter se expandido, por Mogi ser uma cidade centenária, preservou a ‘vida de cidade de Interior’. Esse miolo de ruas estreitas sustentou Mogi, que não se tornou uma cidade mais cosmopolita.

E o que gosta nessa Mogi?

Acho que a fartura, o Mercadão, os bons supermercados, as belezas das praças, sou apaixonado pelo jardim da Praça do Shangai, as festas típicas.

E o que desgosta?

Do descaso com as pessoas, em chegar à esquina da minha rua e ter um poste no meio da calçada, que obriga o pedestre a andar na rua. A Cidade privilegia o poste, o serviço público, não a pessoa, é fria nesse aspecto. Gosta do carro, não de gente. E é triste passar por uma praça, e ver tanta gente decaída, dormindo no chão.

Paulo, viúvo, aos 76 anos, e em um novo relacionamento, com a Vanice …

Nossas famílias se conhecem muito, a mãe dela, Maria Amélia, é a melhor amiga de minha irmã, Maria Helena. O interesse nasceu pelo Facebook, o José Elias Habice Filho publicava listas de músicas que ele gostava, ela tem conhecimento em música, comentava, e eu também. Um dia, ela me falou sobre as aulas de dança no Cecap (Centro Cultural Antonio Pinhal), eu disse que não dançava – mas eu sabia dançar, e começamos a sair. A vida a dois é abrir mão de manias pessoais, das coisas bobas, que devem ser relevadas, em função de um bem maior que é estar com o outro. Eu sinto uma comunhão entre nós, que honestamente não imaginava que voltaria a viver, e a Vanice tem me dado essa oportunidade, de conhecer lugares que eu nunca entraria, como o Casarão da Mariquinha, o Baratotal, e uma visão de vida que nunca pensei considerar.

Uma visão conservadora?

Se você me perguntasse algum tempo atrás, qual a melhor política para o Brasil, eu defenderia estritamente o caminho econômico, hoje, não, vejo que há de se cuidar também do social. O caminho seria, então, unir o conservador e o progressista.

E como foi o reencontro com os amigos mogianos?

Eu sou um homem de turmas e tenho três bem frequentes. A que se reúne no final da sexta-feira, no escritório do Davi Gouveia, experimenta uma cachacinha e depois decide onde jantar, com os amigos, Miguel Gouveia, José Elias Habice Filho, Marco Nahum, Jorge William, Augusto Campos, Renato Rolemberg, o Chico Pato (Francisco Aquino). O restaurante pode ser o chinês Shu, a Casa Portuguesa, em César, ou o Boteco Teco, que serve a melhor rabada de Mogi, no Jardim Rodeio.

E as outras?

A do café da manhã, na sexta-feira, na lanchonete na esquina da Barão de Jaceguai e Princesa Isabel de Bragança, que tem Airton Nogueira (falecido ano passado), Sérgio Knipell, Luis Geraldo Alves, Adilson Ariza, Roberto Bottini, Marinho Veiga, Marcos Souza Leite e, vez ou outra, o Roberto Pires. E tem a turma do sábado, que se reúne para uma cerveja antes do almoço, no Morumbi ou na (padaria) Colina, formada por Toninho Melo Freire, Tony Mafra, Valdir Trigo, Bottini, Edson Pasquim…