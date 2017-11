Paulinha Portes leva ao Ceará imagens dos cemitérios de Mogi

Sem categoria

CARLA OLIVO

Fotografias de cemitérios de Mogi das Cruzes estarão expostas na Mostra Sesc Cariri de Cultura, no próximo dia 10, em Juazeiro do Norte (CE). O trabalho de documentar a arte tumular, de autoria da mogiana Paulinha Portes, filha de Mario e Ana Maria Portes, tem como objetivo registrar a produção artística e o patrimônio cultural existentes nos cemitérios de todo o País, a fim de desmitificar a morte e o mobiliário funerário, além de enaltecer seu valor artístico por meio das imagens.

“Meus pais me ensinaram a ver cemitério como museu, parque, um lugar de respeito, de história, onde não há motivo para temer ou fantasiar medos e afins. O primeiro cemitério que explorei fica a uma quadra da casa dos meus pais, em Mogi. Meu pai me contou a maior parte das histórias das pessoas enterradas ali, de ‘santos milagreiros’ a personalidades da Cidade. Adestrei um cachorro lá, a Brisa, para simular as ruas, mas sem o medo dela morrer atropelada. Nessa, acabamos amigas dos coveiros e funcionários do local. Converso com eles até hoje”, conta a fotógrafa e analista de software em seu relato enviado a O Diário.

Paulinha iniciou os registros fotográficos na Cidade, em meados de 2005. “A partir de então, toda viagem, a cada cidade nova, se eu não conheço o cemitério, não conheço sua história. Inicialmente, procuro a história da cidade, suas personalidades e faço uma pesquisa prévia, vejo se há algum link dessas personalidades com o cemitério local”, conta.

A pesquisa parte do pressuposto que a arte tumular compreende o imaginário coletivo de uma sociedade que, por meio dos signos da morte, retrata sua visão de mundo e cultura.