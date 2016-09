PATs do Alto Tietê ofertam mais de 430 vagas de emprego

Comentários (0) DESTAQUE Like

O Alto Tietê conta com sete unidades do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). De toda a região, apenas as cidades de Biritiba Mirim, Guararema e Salesópolis não têm o serviço que, nesta semana, disponibiliza mais de 432 vagas de emprego em diversas áreas, de acordo com a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho.

Para se candidatar às vagas, é necessário se dirigir a uma das unidades, das 8h às 17h, portando RG, CPF, a numeração do PIS e a carteira de trabalho.

A unidade de Mogi disponibiliza 13 vagas de emprego. Almoxerife, operador de caixa, lavador de veículos, atendente de lojas e mercados, pintor de veículos, passamaneiro a máquina encontram uma vaga na unidade. Já para empregado no serviços domésticos e promotor de vendas têm duas oportunidades. Por fim, o PAT de Mogi oferece três vagas para cozinheiro geral.





No PAT de Suzano tem cinco opções para motorista de caminhão, uma para alimentador de linha de produção e uma para serralheiro. Quem buscar emprego na unidade de Poá encontra 11 vagas para vendedor de comércio varejista, uma para eletricista de manutenção eletroeletrônica e 400 para atendente de telemarketing.

Confira abaixo o endereço e telefone das unidades do PAT no Alto Tietê

Arujá

Rua Professor João Feliciano, 75- Bairro Barbosa

4653-4057

Ferraz de Vasconcelos

Avenida Américo Trufeli, 60 – Conjunto Residencial José C. Moriel

Telefone: 4676-7773

Itaquaquecetuba

Estrada de Santa Isabel , 1100 – Monte Belo

Telefone: 4754-1424

Mogi das Cruzes

Avenida Cândido Xavier de Almeida Souza, 117 – Centro Cívico

Telefone: 4699-1900

Poá

Rua 26 de Março, 72 – Centro

Telefone: 4639-7854

Santa Isabel

Praça Fernando Lopes, 32 – Centro.

Telefone: 4657-4452

Suzano

Rua Washington Luis, 185 – Centro

Telefone: 4742-7107.