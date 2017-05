Patrimônio público

Cartas

Os prefeitos das cidades que foram prejudicadas por atos de vandalismo praticados durante a greve da última sexta-feira deveriam seguir o exemplo do prefeito de São Paulo, que irá cobrar dos sindicatos os prejuízos causados ao mobiliário urbano da Cidade. Afinal de contas, as reformas de autoria do governo estão sendo reivindicadas democraticamente e de forma legal.

Marcelo de Lima Araújo Mogi das Cruzes, Centro

Nova CPI

Estamos vivendo um momento de muita tensão, corrupção, carne podre sendo vendida, embutidos com papelão, delações premiadas, CPIs e muito mais. Aproveito então o momento para pedir uma séria investigação no que diz respeito ao elástico das cuecas. Com certeza vão encontrar problemas sérios de corrupção nesse segmento do vestuário masculino. É impressionante como este elástico não dura três lavagens e já fica completamente frouxo, fazendo com que a cueca torne-se quase uma joelheira. Tenho certeza que muitos dos que estão lendo esta carta já passaram por situações constrangedoras de terem que puxar a cueca para cima em lugares públicos, ou chegaram mesmo, tentando disfarçar, sair andando com um rebolado esquisito na esperança de que a cueca se desprenda da separação dos glúteos. Invariavelmente as pessoas que te observam não conseguem disfarçar o sorriso debochado sabendo que sua cueca está quase que pendurada em suas nádegas. É urgente que se tome uma providência enérgica sobre este assunto. CPI das cuecas já!!!

Agostinho Salem Coelho

anglomogi@uol.com.br