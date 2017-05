Pátio do Cati em Mogi era destino de carros abandonados

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Um cemitério de automóveis estava sendo criado no estacionamento da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) de Mogi das Cruzes, no Centro Cívico. O órgão, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, mantinha parados 10 veículos, em visível estado de abandono, segundo denunciou o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes (PR). Após a denúncia, os veículos foram removidos.

O parlamentar chegou a enviar moção endereçada ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) e ao secretário de Estado da Agricultura, Arnaldo Jardim, no último dia 25 de abril, para que os veículos tivessem um destino mais digno. “Eu já vinha observando aqueles carros abandonados havia algum tempo. É uma situação estranha”, afirma.

Quando o vereador fez a denúncia, havia 10 carros parados no estacionamento da Cati. Ontem à tarde, eram dois Fiat Uno. “Estavam adesivados, debaixo de árvores, no meio do gramado. Ficaram nessa situação por muito tempo. Eu já tinha feito contatos por telefone, mas sem nenhum retorno. Por isso, encaminhei a moção”, revela o vereador.

Os carros, todos brancos e com identificação adesiva da Cati, “estavam virando verdes, por causa do abandono”, acrescenta Clodoaldo. Os dois restantes estavam com diversos riscos na lataria – ação do tempo, provavelmente.

“Eu vejo isso como dilapidação do patrimônio público. São veículos que poderiam ser utilizados pela Cati para dar orientação ao agricultor, mas estão abandonados. Um desrespeito com o contribuinte, com o agricultor, com a Região”, reclama Clodoaldo, sugerindo que os veículos fossem utilizados por algum outro órgão público ou mesmo levados para leilão. “O que não pode é um bem público ficar naquela situação”, pondera.

A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento foi procurada pela reportagem de O Diário para comentar a denúncia, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Até a tarde de ontem, o vereador também não tinha recebido resposta para a moção, apesar de a Cati ter removido a maior parte dos carros após a denúncia.