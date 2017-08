Passeata da Campanha Quebrando o Silêncio em Mogi será neste sábado

Cidades

A 2ª Passeata da Campanha Quebrando o Silêncio em Mogi está marcada para este sábado (26), com concentração às 11 horas, no Largo Bom Jesus. O objetivo é chamar a atenção das autoridades e da sociedade em geral para a violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos. O percurso inclui as ruas Dr. Ricardo Vilela, Dr. Deodato Wertheimer, Dr. Paulo Frontin e Praça Coronel Almeida. O encerramento está previsto para as 13 horas, no Largo do Rosário.

“Em Mogi temos o abrigo Recomeçar, que acolhe mulheres vítimas de violência e seus filhos. Pleiteamos às autoridades mais investimentos em políticas públicas para essas mulheres e crianças para que a lei possa funcionar devidamente, pois a Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a terceira melhor do mundo no combate à violência doméstica, perdendo apenas para Espanha e Chile. É muito bem elaborada teoricamente mas precisa funcionar na prática. Há também a necessidade de um centro de referência de atendimento às mulheres na solução de problemas do universo feminino, como aqueles relacionados à creche, saúde, direitos, todos os tipos de violência, assédio sexual, moral e outros”, defende Adriana Madeira, integrante do Departamento do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Igreja Central de Mogi.